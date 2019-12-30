Росстандарт: в Приангарье на нескольких АЗС в 2019 году торговали опасным топливом

Иркутская область, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на нескольких автозаправочных станциях в 2019 году продавали фальсифицированное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Факты торговли опасным топливом были выявлены по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях. Перечень зафиксированных нарушений опубликован на сайте ведомства, всего их было зарегистрировано около 160 во всех федеральных округах.

В Иркутской области было выявлено шесть недобросовестных продавцов некачественного бензина. Две фирмы расположены в областном центре. Это АЗС «Боково» (ИП Иванова А.С., ул. Новаторов, 50/2) и АЗС (ИП Плехов С.П., ул. Ширямова, 2/4). В Усолье-Сибирском на двух АЗС «Бензинов» (ООО «Баланс», ул. Индустриальная, 20 и ул. Усольская, 4) тоже торговали некачественным дизельным топливом, как и на АЗС («ООО «Альянс») у села Кимильтей Зиминского района на 1598-м км трассы Новосибирск – Иркутск.

Фирма «Альянс» также отметилась продажей опасного бензина марки АИ-92-К5 – его, по данным Росстандарта, продавали в Зиме на 1626-м км автомагистрали Красноярск – Иркутск. Бензин этой же марки не прошел проверку в Черемхово на АЗС, принадлежащей ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП» и расположенной по адресу: пер. Недогарова, 33/А.

Кроме того, бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 продавали на АЗС «Заря» (ООО «Заря») по ул. Трактовая, 1А в деревне Сорты Заларинского района.

По информации экспертов, во всех зафиксированных случаях проверка показала превышение фактического значения массовой доли серы в автомобильном топливе, в некоторых – нарушение еще нескольких стандартов качества.