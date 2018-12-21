Рост позиций стейблкоинов. Каковы их перспективы?

Российская Федерация, 21.12.17 (ИА «Телеинформ»), – Несмотря на упадок активности участников крипторынка, продолжившийся дольше изначально предполагаемого, специалисты обращают внимание на подъем спроса на стейблкоины и рост числа операций с виртуальными монетами в блокчейне. Команда ICOBox представила свою оценку «стабильных монет», проведя всесторонний анализ и сделав на этом основании свой вывод о возможности замены ими биткоинов. Эксперты компании отметили небывалый рост четырех популярных стейблкоинов (USDC, TUSD, PAX, GUSD) в трехмесячный период, перешедших планку в 5 миллиардов долларов по количеству транзакций в блокчейне, а объем обращений к сети за осенний период вырос на 1032 процента. Это невероятные показатели с учетом стабильно «пикирующего» рынка. Объяснение загадки такого спроса лежит на поверхности и кроется в самом названии этих криптовалют – «стабильные монеты». Данный вид валюты имеет конкретную привязку к отдельным физическим активам (денежной валюте, золотому запасу, товару и т.д.) и имеет своей целью поддержание устойчивых показателей цен за определенный временной период. Такой инструмент может сослужить трейдерам хорошую службу, обеспечив надежную безопасность прибыльной части от других видов криптовалют, избавив от дополнительной процедуры конвертации в фиатные деньги. Но определение «стабильные» не является буквальным, так как, такого рода, постоянство должно быть чем-то обеспечено. Вот на этом моменте могут возникать некоторые вопросы в связи с рядом нюансов. В настоящее время стейблкоины могут быть привязаны к фиату, обеспечиваться другими криптовалютами или существовать сами по себе. В первом случае все ясно, понятно и надежно. Цифровая монетная единица обеспечивается реальной денежной валютой и относится 1:1. Резервная гарантия стейблкоина ложится в виде фиатной суммы на счет в банке, который может быть снят владельцем на свое усмотрение. Сделки с этим видом стейблкоина исключают условия децентрализации и прозрачности, характерные для традиционных криптовалютных транзакций. Пользователям такой модели придется сделать выбор в пользу полного доверия центру, обеспечивающему фиатный резерв. Этот вариант хорош, как запасной, когда одна или несколько цифровых валют на рынке непредсказуемо «пускаются во все тяжкие». Это, несомненно, можно назвать преимуществом данного вида операций, но лишь одним из немногочисленных. Ведь никто не может абсолютно гарантировать, что привязанный фиат будет обладать завидной стабильностью – его цена может обвалиться или даже потерять всего несколько позиций, что приведет к снижению дохода при выводе стейблкоина в наличные денежные средства. Как говорится, кто не рискует, тот не теряет, но и прибыль ему не грозит. Любые валютные операции, включая и цифровые, несут в себе определенную долю опасности потерпеть убыток. Член руководства департамента PR ICOBox и эксперт по бизнесу Зайцев отмечает, что, несмотря на существующие риски, специалисты криптообщества возлагают большие надежды на стейблкоины, которые разрабатываются на евро-базе. Так, прошедшим летом, был реализован проект стейблкоина EURS, поддерживаемого европейской валютной единицей. Разработчики этой модели добиваются расположения инвесторов, обеспечивая максимальную прозрачность активов и многоуровневый контроль – регулярные выписки по счетам с различной периодичностью, аудит. Такой способ решения проблемы дает возможность вести тщательный контроль за истинной обеспеченностью цифровых монет, не допуская спекуляций с ними. Для трейдеров в криптовалютной индустрии важно понимать, что все транзакции проводятся на честной основе, без каких-либо «подводных рифов» - градус доверия, в таком случае, растет, что обеспечивает успех проекта. Вероятность выпуска стейблкоинов, обеспеченных евро валютой, рассматривают и в Британии авторы стартапа LBX. На данном этапе, правда, они только планируют создание цифровых стейблов, привязанных к национальной денежной единице – фунту стерлингов. Рассматривая второй вариант привязки стейблкоинов, нужно отметить, что существуют очевидные проблемы обеспечения их другими криптовалютами. Текущий момент характеризует ситуацию на рынке цифровых валют, как крайне нестабильную, что затрудняет решение вопроса волатильности, даже при уходе в «стабильные монеты». Рациональным решением в данном случае видится многократно увеличенное залоговое обеспечение, способное нивелировать чрезмерные раскачивания цен. Но тут возникает другая проблема – они становятся капиталоемкими сверх всякой меры, а залоговое обеспечение не может служить гарантией защиты от стремительного пике условного биткоина или эфира. При таком раскладе, имеющиеся стейблкоины «прикажут долго жить». И теперь разберемся с третьей моделью – необеспеченные стейблкоины. Фактически, данный вариант цифровых монет представляет собой, так сказать, алгоритмические активы – цена может меняться в зависимости от способов ее балансирования. Они подчинены известному методу сеньоража. Это значит, что в государственную казну поступает доход за счет увеличения денежных объемов в обращении – ЦБ учреждает новые активы пока спрос растет, а затем, когда интерес к ним падает, выкупает по «вкусным» ценам. Контролируемая эмиссия в действии. Многие участники крипторынка и его аналитики придерживаются мнения, что именно структура необеспеченных монет является наиболее перспективной и амбициозной, так как стейблкоины никак не зависят от других валют и абсолютно децентрализованы, что помогает устоять при любом кризисе. «Обратной стороной медали» этой модели «стабильных монет» выступает ее незащищенность залоговым обеспечением. Это делает владельцев стеблкоинов уязвимыми перед падением курса самих монет. Еще один минус в этом случае – сложный механизм проведения анализа безопасности и благополучия, а также непростая схема запуска. По мнению Дарьи Генераловой, соуправляющей и соучредителя компании ICOBox, stablecoin служит очень привлекательным явлением на рынке криптовалют, но далеко не самым совершенным. Последние события на крипторынке наглядно показали неоправданность скоропалительных выводов и стремления поставить на кон все. Наиболее рациональным решением, при несовершенной пока системе работы монет, будет наблюдение и анализ развития проекта со стейблкоинами. И тем более, не стоит спешить с утверждением по поводу полного вытеснения биткоинов с рынка. Пока все еще сложно рассуждать о том, как успешно и в каком направлении станут развиваться stablecoin, и получат ли широкое распространение, но в любом случае они дадут определенный опыт участникам и экспертам критоиндустрии, возможно послужат поводом к созданию новых интересных проектов. Отдельные эксперты уверяют, что надежный стейблкоин, получивший признание на рынке цифровых валют и в традиционной экономике, составит серьезную конкуренцию биткоину, так как будет поддержан не только технологией блокчейн, но и иметь материальную ценность. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.