«Ростелеком» открыл в Иркутске первый модернизированный B2B-офис

Иркутcк, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по адресу улица Горького, 25 «Ростелеком» открыл офис продаж и обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса. Помещение оформлено в современном стиле с учетом обновленного бренда и является еще одним шагом на пути к цифровизации компании, сообщает пресс-служба компании.

Место выбрано не случайно: здесь с 1970-х годов располагаются Управление городской телефонной сети и одна из центральных АТС. Новая площадка разделена на несколько функциональных зон. Значительную площадь офиса занимает территория обслуживания, где можно проконсультироваться со специалистом «Ростелекома», заказать услуги, подобрать комплексное решение под индивидуальные условия бизнеса.

В демозоне клиенты могут тестировать продукты, разработанные для корпоративного сектора: «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», «Виртуальную АТС» и сервисы безопасности. Специальные рабочие места для самообслуживания бизнесменов предусмотрены, в том числе, для пользования Личным кабинетом.

В офисе «Ростелекома» абоненты могут решить любой вопрос: подключить услугу, подписать документы, протестировать новые решения – менеджеры уделят им максимум внимания. В то время пока сотрудники компании решают клиентские вопросы, посетители, при желании, могут выпить чашку чая или кофе и посмотреть на больших экранах телеканалы высокой четкости, а электронная очередь помогает предпринимателям сэкономить время.

Для переговоров и подписания контрактов предусмотрены обособленные комнаты. Здесь же «Ростелеком» планирует проводить мероприятия различного формата, такие как бизнес-завтраки, дни открытых дверей и встречи для партнеров.

Директор по работе с корпоративными и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко подчеркнул, что бизнес заинтересован в новых услугах компании, которая предлагает оптимальные цифровые решения, соответствующие всем потребностям деловых людей.

«Сегодня нашими корпоративными клиентами являются свыше 13 500 организаций и предприятий региона. Новый офис предназначен для того, чтобы диалог «клиент – компания» проходил в комфортной обстановке», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Офис по работе с корпоративными клиентами «Ростелекома» в Иркутске открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов

В ближайшее время планируется открытие обновленных офисов в Ангарске и Братске.