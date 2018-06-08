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Экономика / Бизнес
08.06.2018

«Ростелеком» получил благодарность организаторов «Байкальского потока-2018»

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» в Иркутске выступил партнером форума «Байкальский поток – 2018» (Поток). Мероприятие, объединившее на одной площадке крупнейших работодателей и студентов ведущих вузов Приангарья, было посвящено изменениям, происходящим на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Ростелеком» также представил свою команду и презентовал компанию перед участниками – претендентами на ведущие позиции в высокотехнологичном бизнесе и IT-индустрии. За помощь и активное участие в форуме Иркутский филиал был удостоен Благодарности от организаторов Потока. В течении двух дней будущие соискатели вакансий и работодатели разбирали тему «Люди из Завтра. Развитие бренда работодателя».

 

Команда «Ростелекома». Фото пресс-службы компании

«Решаемые на Потоке задачи показали, что молодые соискатели вакансий готовы работать за невысокую оплату, но на конкретные проекты, – рассказала организатор мероприятия, бизнес-тренер Яна Варшавская. – Карьера в долгосрочной перспективе молодежь не интересует: эти сотрудники предпочитают короткие дистанции с конкретными реализованными кейсами, которыми усилят личные портфолио. Для этих людей важны креативные названия должностей. Наставничество в классическом понимании молодежь не воспринимает. Компаниям стоит задуматься о том, как будет преодолен кадровый голод, чем сможет привлечь с рынка лучших работников и удержать их».

Команда «Ростелекома». Другой ракурс. Фото пресс-службы компании

«Байкальский поток» – это офлайн площадка, где компании Иркутска, взаимодействуя и соревнуясь, делятся опытом, анализируют собственные сильные и слабые стороны. А студенты выбирают будущее место работы. В этом году традиционно к «Ростелекому» у них был повышенный интерес, как к серьезной, стабильной компании, нацеленной стать провайдером цифровых услуг.

Юрий Тиман, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Узнаваемый бренд экономит серьезные средства на привлечение персонала. Потому что притягивает к себе «правильных» людей, ценности которых совпадают с ценностями компании».

СПРАВКА:

  • Бизнес-интенсив «Байкальский поток» проводится с 2013 года. «Байкальский Поток» по теме «Люди из завтра. Развитие бренда работодателя» создан как площадка для обмена интеллектуальным опытом, накопленным предпринимателями и компаниями нашего города.
  • Миссия – улучшение делового климата в регионе, развитие предпринимательских инициатив, повышение «градуса новаторства», и привлекательность Иркутска для молодых специалистов и предпринимателей.  Мероприятие проходит в формате обучающей игры по авторской технологии бизнес-консультантов Александра Быстрицкого и Яны Варшавской.

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