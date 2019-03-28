«Ростелеком» провёл для иркутских предпринимателей День открытых дверей

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» пригласил предпринимателей на День открытых дверей в иркутский офис по работе с корпоративными клиентами, расположенный на улице Горького, 25. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На мероприятии, которое состоялось 27 марта текущего года, специалисты компании рассказали гостям, с помощью каких сервисов «Ростелекома» можно оптимизировать бизнес-процессы, как быстро развернуть системы безопасности в соответствие с требованиями Российского законодательства и сократить инвестиционные затраты на IT-инфраструктуру.

В демо-зоне представителям среднего и малого бизнеса продемонстрировали возможности таких востребованных услуг, как «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», сервис «Личный кабинет».

Гости мероприятия обратили большое внимание на современное решение для гостиниц: «Интерактивное телевидение» без использования ТВ-приставки на телевизорах с поддержкой технологии Smart TV. Услуга позволяет воспроизводить пакеты каналов, в том числе клиентский контент на специальном нулевом информационном канале. При этом возможно приобретение телевизора в рассрочку.

«Наши предложения разработаны с учетом вызовов и пожеланий рынка, – подчеркнул директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – Сервисы позволяют оптимизировать работу организаций, снизить издержки, а также способны защитить информацию владельцев от кибер-атак. Одним из плюсов услуг является их стоимость: ценовые параметры есть для каждого сегмента потребителей».

Заказать услуги «Ростелекома» можно на сайте rt.ru . По номеру 8-800-200-3000 обеспечивается круглосуточная техническая поддержка. Оплата реализована по кредитной системе.