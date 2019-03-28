|Экономика / Бизнес
|29.03.2019
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«Ростелеком» провёл для иркутских предпринимателей День открытых дверей
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Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» пригласил предпринимателей на День открытых дверей в иркутский офис по работе с корпоративными клиентами, расположенный на улице Горького, 25. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На мероприятии, которое состоялось 27 марта текущего года, специалисты компании рассказали гостям, с помощью каких сервисов «Ростелекома» можно оптимизировать бизнес-процессы, как быстро развернуть системы безопасности в соответствие с требованиями Российского законодательства и сократить инвестиционные затраты на IT-инфраструктуру.
В демо-зоне представителям среднего и малого бизнеса продемонстрировали возможности таких востребованных услуг, как «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», сервис «Личный кабинет».
Гости мероприятия обратили большое внимание на современное решение для гостиниц: «Интерактивное телевидение» без использования ТВ-приставки на телевизорах с поддержкой технологии Smart TV. Услуга позволяет воспроизводить пакеты каналов, в том числе клиентский контент на специальном нулевом информационном канале. При этом возможно приобретение телевизора в рассрочку.
«Наши предложения разработаны с учетом вызовов и пожеланий рынка, – подчеркнул директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – Сервисы позволяют оптимизировать работу организаций, снизить издержки, а также способны защитить информацию владельцев от кибер-атак. Одним из плюсов услуг является их стоимость: ценовые параметры есть для каждого сегмента потребителей».
Заказать услуги «Ростелекома» можно на сайте
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