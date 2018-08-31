«Ростелеком» в Иркутске продолжает акцию «Добро пожаловать»

Иркутская область, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается акция «Добро пожаловать» для физических лиц – абонентов мобильной связи «Ростелекома». Клиентам, при переходе от другого оператора со своим номером, предоставляется скидка 20 процентов на абонентскую плату в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участвовать в акции можно до 30 сентября текущего года. Для этого необходимо подключить один из следующих тарифов: «Суперсимка L», «Суперсимка XL», «На Всех L», «На Всех XL», «На всех 2XL».

«Данное предложение выгодно для людей, которые решили сменить оператора и хотят сохранить прежний телефонный номер, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – Для удобства пользователей сотовой связи и других услуг нашей компании, действуют сервисы: единый личный кабинет, предоставляются бонусы за пакеты услуг».

Абонент может выбрать пакетные предложения, которые объединяют мобильную связь и домашние интернет и телевидение с существенной скидкой. Все звонки между мобильными и стационарными телефонами «Ростелеком» на территории Российской Федерации не тарифицируются. В международном роуминге есть возможность подключить безлимитный интернет.

Также при подключении мобильной связи «Ростелеком» предоставляет безлимитный интернет-трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам» и соцсети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также возможность смотреть 101 ТВ-канал в приложении Wink без доплаты в течение года. Кроме того, неиспользованные минуты, гигабайты и SMS переносятся на следующий месяц.

Стать участником акции, а также заказать сим-карту с бесплатной доставкой можно на сайте www.rt.ru , по круглосуточному номеру 8 800 1000 800 или в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома».