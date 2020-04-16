«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» своевременно провел мероприятия по предотвращению рисков паводка на линиях и сооружениях связи в Иркутской области. Карантин, введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции, не отразился на качестве и сроках проведения работ, сообщает пресс-служба компании.

Связисты обследовали и подготовили к возможной чрезвычайной ситуации более 57 объектов на территориях возможного подтопления: под пристальное внимание взяты телефонные станции, усилительные пункты для организации связи между населенными пунктами, воздушно-кабельные переходы через реки.

Сотрудники «Ростелекома» приготовили к работе транспортные средства повышенной проходимости и жизнеобеспечения, резервные источники электропитания. В подразделениях сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабеля. Для защиты объектов связи в период активного таяния снега и льда на реках специалисты возводят насыпи и отводят талые воды.

На территориях Тайшетского, Тулунского, Чунского, Нижнеудинского, Ербогачёнского районов технические работники оператора усиливают контроль за состоянием воздушных линий, сооружений связи и проводят ежедневный мониторинг ситуации с прохождением паводка.

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман отметил:

– Сложная эпидемиологическая ситуация, возникшая из-за коронавирусной инфекции, требует от нас еще большей ответственности. Необходимо, чтобы абоненты получали качественные услуги связи в полном объеме и в привычном режиме. Поскольку огромное число наших абонентов, физических и юридических лиц, работают удаленно, бесперебойный интернет им жизненно необходим.

Юрий Тиман подчеркнул, что предпринятые противопаводковые мероприятия обеспечат безостановочную работу объектов связи.

Оперативные бригады «Ростелекома» в режиме учений отработали различные сценарии развития чрезвычайных ситуаций. Значимые объекты оборудованы автоматическими системами централизованного оповещения населения. Для оперативного получения информации и своевременного реагирования по устранению аварийных ситуаций на объектах компании, организована связь с дежурно-диспетчерскими службами городов и районов области.