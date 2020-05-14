«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы

СФО, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предлагает сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это решение компания приняла в связи с текущей ситуацией в стране, когда персонал закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции предприятий остался без работы. «Ростелеком» готов компенсировать временную потерю занятости и помочь в решении вопроса трудоустройства тем, кто оказался в сложном положении.

– Возможность заняться продажами — отличный шанс для тех, кто готов попробовать что-то новое и достигнуть важных для себя результатов. Тем более, что «Ростелеком» предлагает сотрудникам, занятым на дистанционной работе, справедливое вознаграждение, готовую базу клиентов, обучение и помощь опытных наставников», – говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» – директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

Филиалы «Ростелекома» в Сибири приглашают молодых инициативных людей с уже наработанными навыками продаж или с желанием развить в себе эти качества. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 200 36 54. Телефон доступен для всех сибирских регионов, звонок будет переадресован на нужный филиал после соединения. По итогам собеседования с отобранными кандидатами будет заключен договор гражданско-правового характера.

Включиться в работу в сегменте B2B сейчас выгодно: услуги «Ростелекома» в этой сфере пользуются стабильным спросом, а предложения федерального провайдера помогают удовлетворить главные потребности бизнес-клиентов для организации комфортной работы из дома.

В частности, компания «Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям воспользоваться услугой «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Участники акции бесплатно получают услуги виртуальной телефонии при подключении к сервису до 25 мая 2020 года. Предложение также включает 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить за 1 рубль.

Также у корпоративных пользователей мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года есть возможность подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль на три месяца. Кроме того, бизнес может воспользоваться сервисами «Ростелекома» по предоставлению доступа к интернету, по организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа. Можно также подключить услугу «Виртуальный центр обработки и хранения данных» и установить защиту от DDoS-атак.

Подробнее об особенностях подключения услуг для бизнеса — на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.