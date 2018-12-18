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Экономика / Бизнес
19.12.2018

«Ростелеком» внедрил информационную систему удаленного оформления субсидий для сельхозпроизводителей Приангарья

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» в Иркутской области разработал новую информационную систему для сельскохозяйственной отрасли региона, снижающую административные барьеры и транзакционные издержки при оформлении государственных субсидий.

Программное обеспечение создано в рамках подписанного государственного контракта между министерством сельского хозяйства Приангарья и «Ростелекомом» и заработает в тестовом режиме с начала 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

Информационная платформа позволит производителям сельхозпродукции направлять и согласовывать заявки на получение субсидий и грантов с региональным министерством сельского хозяйства дистанционно. Пользователям ресурса достаточно в электронном виде внести такие параметры как: количество гектаров обрабатываемых земель, поголовье крупного рогатого скота, свиней или птиц, и система сама рассчитает предполагаемый размер госдотации. Сельхозпроизводители заранее будут знать, какую денежную сумму они смогут использовать в следующем году.

«Территория региона практически 767 000 квадратных километров, поэтому развитие информационных сервисов для агробизнеса имеет стратегическое значение, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Внедрение данной информационной системы в работу избавит фермеров от необходимости по нескольку раз ездить в областной центр, чтобы собрать и согласовать полный и правильный пакет документов на получение субсидий.  Разработанный нашей компанией проект существенно сократит сроки оформления государственной поддержки аграриев и повысит продуктивность взаимодействия Министерства сельского хозяйства с фермерами».

Подобные ИТ-системы по автоматизации оформлении государственных субсидий для агропромышленного комплекса «Ростелеком» внедрил в двух сибирских регионах. Господдержку с использованием цифровых сервисов в режиме онлайн получают производители сельхозпродукции в Алтайском крае и в Республике Алтай.

«Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером цифровой экономики в Приангарье. Скоростные каналы передачи данных, цифровые платформы для создания и оказания электронных сервисов для населения, бизнеса и государства позволяют компании реализовывать масштабные проекты, такие как устранение цифрового неравенства, подключение к интернету медицинских учреждений, сопровождение и модернизация инфраструктуры электронного правительства Иркутской области с использованием механизмов портала госуслуг.

СПРАВКА:

  • По данным регионального министерства сельского хозяйства, сегодня в общественном секторе Иркутской области заняты 2485 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 13% общего объема сельскохозяйственного производства.
  • С 2012 года в Иркутской области действуют целевые программы поддержки представителей агропромышленного комплекса. Общий объем финансирования, который направлен на грантовую поддержку крестьянско-фермерских хозяйств с 2012 года, составил более 1,7 млрд рублей.
  • Ознакомиться с правилами подачи документов можно на сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.

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