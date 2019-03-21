РУСАЛ инвестирует более 500 млн руб. в строительство установки по выпуску инновационного материала для кабельной отрасли

Ачинск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ завершает подготовку к строительству на площадке Ачинского глиноземного комбината (АГК) опытно-промышленной установки по выпуску инновационного материала для кабельной промышленности – высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА) – мощностью 5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей.

«После отработки технологии в лабораторных условиях, которая подтвердила качество продукции, а также положительных отзывов от наших клиентов, было принято решение о строительстве опытно-промышленной установки в два раза большей мощности, чем мы планировали год назад. Спрос в России и в мире на ВОГА стабильно растет каждый год, поэтому мы планируем, что новое производство выйдет на проектные показатели уже в конце 2021 года, и тогда мы сможем предложить экологичную и конкурентную по стоимости продукцию широкому пулу потребителей. Кроме того, при увеличении спроса на продукцию мощности по производству ВОГА могут быть еще увеличены в рамках второй очереди реализации проекта», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Высокодисперсный осажденный гидроксид алюминия представляет собой порошок с размером частиц менее 3 микрон – в сто раз тоньше человеческого волоса. Благодаря своим физико-химическим свойствам он является антипиреном – ограничителем горения. Поэтому гидроксид алюминия находит широкое применение в производстве негорючей изоляции кабелей для атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслей промышленности. Также он используется в производстве лакокрасочной продукции, высококачественной бумаги, полимерных композиций различного назначения. Мировое потребление ВОГА превышает 800 тыс. тонн в год и ежегодно увеличивается более чем на 4%. В России потребность в ВОГА составляет свыше 30 тыс. тонн в год, и в настоящее время данная продукция полностью поставляется из зарубежья. Проект РУСАЛа станет первым отечественным производством ВОГА.

Отечественная технология производства ВОГА – ноу-хау РУСАЛА, изобретенное специалистами Инженерно-технологического центра компании. Первая партия продукции была получена в 2017 году на укрупненной лабораторной установке.

Помимо низкой себестоимости, ВОГА имеет хорошие экологические характеристики, т.к. при его производстве не образуется отходов и отсутствуют выбросы в атмосферу оксидов и диоксидов серы и азота.

По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ