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Экономика / Бизнес
28.04.2020

РУСАЛ: Коронавирус может сократить внутренний рынок алюминия на 30%

Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Если минувший год для РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, был связан, прежде всего, с преодолением последствий американских санкций, то теперь компания, как и многие другие, столкнулась с новыми трудностями – на кризисные явления в мировой экономике наложилась пандемия.

О роли внутреннего рынка в работе компании, о влиянии на него ситуации с коронавирусом и о неиспользованных резервах в применении алюминия в России в интервью агентству «Прайм» рассказал директор РУСАЛа по сбыту и маркетингу Роман Андрюшин.

– Какой объем потребления алюминия в России по итогам 2019 года? Какую долю в продажах РУСАЛа занимает внутренний рынок? Если после введения санкций США его доля увеличивалась, то нет ли сейчас (по итогам 2019 года и начала 2020-го) обратной тенденции?

– Развитие продаж на внутреннем рынке – одно из приоритетных стратегических направлений нашей компании. В период с 2014 по 2018 год объем поставок на внутренний рынок (т.е. в Россию и страны СНГ) увеличился более чем на 30%, соответственно выросла и доля в структуре продаж компании. Если в 2014 году на внутренний рынок приходилось менее 20% поставок, сейчас это 26% продаж.

Что касается санкций, то, действительно, в 2018 году рост российской доли произошел и из-за сокращения поставок ряду наших зарубежных клиентов, прежде всего, на рынке США. Но восстановление продаж в 2019 году на внешних рынках происходило не за счет российского рынка, объем которого составил 1,8 миллиона тонн. В 2019 году мы не только сохранили достигнутый в 2018 году рекордный уровень продаж в 1 миллиона тонн, но и немного увеличили его, несмотря на замедление роста российской экономики.

– Отражается ли уже на работе компании и ее клиентах ситуация с коронавирусом? Как сильно пандемия может повлиять на потребление алюминия и продажи РУСАЛа в текущем квартале и по итогам года?

– Степень влияния пандемии на спрос в значительной степени будет определяться длительностью сохранения введенных ограничений. Сейчас в России пока сложно однозначно оценить возможное влияние, так как фактически мы все еще находимся на начальном этапе пандемии. Если другие страны Европы уже начинают снимать введенные ограничения и восстанавливать привычные процессы, то у нас пока рано говорить о стабилизации ситуации и тем более о сроках ее окончания.

При этом, в России ситуация усугубляется снижением покупательской способности на фоне падения национальной валюты, что также влияет на спрос. Таким образом, на внутреннем рынке падение за год может составить более 30%, если правительство не примет всеобъемлющие меры поддержки алюминиевой отрасли. Самым сложным, безусловно, будет 2 квартал, ряд производителей алюминиевой продукции, т.е. наших потребителей, говорят о риске потери производства в апреле-мае до 30-40%.

– Ранее вы говорили, что основными драйверами роста потребления алюминия являются, прежде всего, строительство, автопром и упаковка. Становятся ли какие-то из них более и менее значимыми в настоящее время? Насколько велик потенциал роста потребления по этим направлениям?

– Несмотря на всю сложность ситуации с пандемией, она принципиально не изменит сложившиеся долгосрочные тенденции.

Если говорить о российском рынке, то он имеет огромный потенциал для развития потребления алюминия абсолютно во всех отраслях.

Посудите сами. В настоящее время среднедушевое потребление первичного алюминия в нашей стране оценивается всего в 6,6 кг на человека в год при среднемировом уровне около 9 килограммов. Для сравнения: Германия - 25 кг, Южная Корея и Китай - 28-30 кг, показатели других развитых стран составляют среднем 15-16 кг. Иными словами, наш показатель в 1,5 раза ниже среднемирового и в 2-4 раза ниже наиболее развитых экономик. Это и есть возможный потенциал для развития внутреннего рынка.

Чтобы преодолеть этот разрыв мы с партнерами при поддержке Алюминиевой ассоциации реализуем программу развития потребления алюминиевых продуктов на внутреннем рынке. Речь идет о разработке новых алюминиевых продуктов и решений, разработке разрешительной документации на использование инновационной продукции из алюминиевых сплавов, развитии локализации производств, информировании потребителей о свойствах алюминиевых сплавов.

– Какие основные факторы, сдерживающие рост потребления, здесь можно упомянуть?

– Среди сдерживающих факторов можно выделить три основных взаимосвязанных направления.

Во-первых, это недостаточные темпы развития экономики, а, следовательно, -- потребления в целом. Алюминий используется практически во всех отраслях и таким образом потребление алюминиевых продуктов не может развиваться вопреки общей тенденции замедления потребления, связанного с падением покупательской способности.

Во-вторых, это ограничения на использование алюминиевой продукции. Многие принятые еще 40 лет назад ГОСТы и СП действуют до сих пор и не позволяют применять алюминий и сплавы на его основе в строительстве, железнодорожном транспорте, энергетике, поскольку стандарты тех лет не учитывали возможности, да и само наличие современных сплавов.

За последние годы нам существенно удалось продвинуться в этом направлении, добившись пересмотра целого ряда устаревших нормативных документов.

И последнее – это низкий уровень знаний о свойствах алюминиевых сплавов и низкий уровень культуры работы с ними. Частично это стало следствием предыдущего пункта - существующие ограничения сдерживали работу с алюминием среди конструкторов, дизайнеров, в результате чего им проще было учитывать в проектах более привычные материалы. Еще одна сторона этой проблемы: недостаток знаний порождает огромное количество мифов об алюминии и его свойствах. В результате, опираясь на предрассудки, потребитель делает выбор в пользу других материалов.

Приведу пример. При реализации строительных проектов, например, мостовых конструкций мы постоянно слышим, что алюминий -- дорогой материал. Однако если анализировать весь жизненный цикл конструкции, то оказывается, что за счет долговечности и коррозионной стойкости алюминиевых сплавов, наш мост дает куда большую экономию, чем аналоги из черных металлов.

– Хотелось бы продолжить тему строительства алюминиевых мостов. Вы говорили, что их достаточно массовое распространение сдерживается отсутствием соответствующих стандартов. Какова ситуация со стандартами сейчас? Каковы планы по строительству мостов?

– Раньше алюминиевые мосты строились по специальным техническим условиям. И требовали прохождения длительной процедуры согласований по инстанциям. Для многих заказчиков именно сложность процедуры становилась существенным препятствием на пути реализации проекта.

Теперь, благодаря утверждению Росстандартом свода правил «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов», проектировать и строить мосты из алюминия стало намного проще и быстрее. К слову уже сейчас построено семь мостов. Причем в некоторых регионах сразу несколько. В Нижнем Новгороде -- два моста, в Красноярске -- три. Два моста построены в Москве. Сейчас в рамках проекта «Национальные безопасные и качественные дороги» реализуется еще один мост - в Туле. Но это пока касается только пешеходных мостов.

Документация, касающаяся алюминиевых автодорожных мостов, дорабатывается в НИУ МГСУ. Но интерес большой. Например, уже планируется пилотный проект по автодорожным мостам в Нижегородской области.

– Какова сейчас ситуация с производством вагонов-хопперов из алюминия?

– После того, как компании-перевозчики минеральных удобрений успешно завершили опытную эксплуатацию 22 алюминиевых хопперов, «РМ-Рейл» наладил их серийное производство в Саранске. Сейчас такие вагоны уже колесят по всей России. В том числе пополнили парк подвижного состава «РУСАЛа» и задействованы для перевозки глинозема на алюминиевые заводы.

Алюминиевый вагон грузоподъемностью в 79 тонн прекрасно себя зарекомендовал. За счет относительно небольшого веса алюминиевых вагонов, которые меньше воздействуют на рельсы, снижаются обязательные платежи за пользование железнодорожными путями общего пользования. Все это дает существенную экономию на логистике. Также сниженная масса тары вагона позволяет увеличивать срок эксплуатации основных узлов.

В конце концов благодаря высокой коррозийной стойкости он не нуждается в покраске и долгое время сохраняет привлекательный внешний вид.

– На последнем авиасалоне МАКС Алюминиевая ассоциация представляла вертолетные площадки из алюминия. Насколько они оказались востребованы отечественными или зарубежными компаниями?

– Мы наблюдаем большой интерес к этой продукции. Первая алюминиевая вертолетная площадка была куплена аэропортом в Краснодаре. Сейчас ведутся переговоры с авиа и нефтегазовыми компаниями. При этом интерес проявляют не только отечественные компании, но зарубежные заказчики из Китая, Казахстана, Испании.

И это неудивительно. Продукция зарекомендовала себя наилучшим образом. Например, недавно на нашу площадку несколько раз приземлялся и взлетал самый большой вертолёт в мире - Ми-26. А это практически 30 тонн. Площадка отработала на ура.

Сейчас из алюминиевых плит планируется строить не только вертолетные площадки, но и рулежные дорожки, места складирования, стоянки и даже полноценные взлетно-посадочные полосы.

С точки зрения потребления алюминия у этого направления большой потенциал -- от 5 до 10 тысяч тонн в год.

Павел Батурин, АЭИ «Прайм»

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