РУСАЛ намерен достроить Тайшетский алюминиевый завод самостоятельно

Тайшет, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ намерена достроить алюминиевый завод в Тайшете самостоятельно, без участия партнеров. Об этом рассказал директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин в интервью «Интерфаксу».

– Ранее мы обсуждали этот проект с «РусГидро», которая является нашем партнером по БЭМО (Богучанское энерго-металлургическое объединение: Богучанская ГЭС и Богучанский алюминиевый завод – прим. ред.). Но сейчас вопрос не стоит на повестке дня. То есть завод мы пока достраиваем сами, – пояснил он.

Олег Мухамедшин. Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Он также подтвердил актуальность оценки потенциального объема проектного финансирования ТаАЗа в 60 млрд рублей. В настоящее время компания ведет переговоры по возможному источнику необходимых средств, сообщает «Интерфакс» .

– С учетом того, что речь идет об экспортоориентированном проекте, мы рассчитываем, что сможем кредитоваться по соответствующей правительственной программе поддержки проектов в области экспорта. Это может означать получение хорошей процентной ставки. У банков есть заинтересованность. Например, в ходе ПМЭФ мы встречались с ВЭБом, чтобы обсудить возможные сроки и условия. Я думаю, до конца года мы этот вопрос закроем, – отметил Олег Мухамедшин.

Ранее в интервью «ТАСС» генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин рассказал, что продукция ТаАЗа – плоские слитки марки Allow – будет поставляться на прокатный завод в Кентукки, совместное предприятия РУСАЛа и американской Braidy Industries.