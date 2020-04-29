РУСАЛ объявляет операционные результаты первого квартала 2020 года

Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в 1 квартале 2020 года. Основные результаты Алюминий Объем производства алюминия в первом квартале 2020 года составил 940 тыс. тонн (-0,9% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия.

В 1 квартале 2020 года продажи алюминия составили 914 тыс. тонн (-17,4% по сравнению с предыдущим кварталом). Это снижение объясняется главным образом эффектом высокой базы продаж ранее накопленных запасов и активизацией поставок на внутреннем рынке в 4 квартале 2019 года. В 1 квартале 2020 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) снизились в натуральном выражении на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом – до 421 тыс. тонн. Доля продаж ПДС выросла до 46% и практически достигла показателя 2017 года (47%), зафиксированного до введения санкций OFAC.

В 1 квартале 2020 года география региональных продаж практически не изменилась по cравнению с предыдущим кварталом, при этом основные продажи осуществлялись в Европе (55%). В то же время доля продаж в России и СНГ в 1 квартале 2020 года незначительно сократилась – до 22%, а продажи в Азии выросли до 15%.

В 1 квартале 2020 года средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 864 долларов США за тонну. Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) с учетом котировального периода снизилась на 1,3% – до 1 708 долларов США за тонну, что было компенсировано ростом компонента средней реализованной премии на 8,8% – до 156 долларов США за тонну – на фоне роста доли продаж ПДС (до 46% в 1 квартале 2020 года по сравнения с 40% в 4 квартале 2019 года) и средней товарной премии. Комментируя результаты, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: – Сегодня весь мир оказался в новой парадигме – сложной и непредсказуемой ситуации. Влияние возникших в связи с пандемией проблем на экономику еще предстоит оценить, но они, безусловно, отразятся на всех секторах промышленности, включая алюминиевую отрасль. Уже сейчас можно прогнозировать, что связанные с коронавирусом изменения могут значительно снизить спрос на алюминий и изменить привычные бизнес-модели. Несмотря на экономические вызовы первых трех месяцев текущего года, РУСАЛ завершил отчетный период с хорошими операционными результатами благодаря профессиональной работе и гибкости в принятии решений менеджмента компании. В 1 квартале 2020 года снизились на 17,4% по сравнению с 4 кварталом 2019 года продажи алюминия, однако это снижение – эффект высокой базы, связанной с ростом продаж в последние три месяца прошлого года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1 квартале 2020 года продажи выросли на 2,0%. Также доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме продаж стала сопоставимой с уровнем 2017 года до введения санкций OFAC – в 1 квартале 2020 года она составила 46%. Экономическая модель РУСАЛа доказала свою эффективность и адаптивность в периоды волатильности рынка. У РУСАЛа один из самых низких показателей производственных затрат на тонну продукции в отрасли, что в непредсказуемых рыночных условиях дает нам определенные преимущества. Кроме того, компании пока не пришлось приостанавливать производство, мы одними из первых ввели необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, чтобы защитить сотрудников, сохранив производство. Наш подход к ведению бизнеса позволяет нам сосредоточиться на наших обязательствах перед клиентами, не подвергая угрозе здоровье и безопасность персонала. Мы рады, что можем и дальше выполнять обязательства и тем самым поддерживать наших клиентов в это непростое время. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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