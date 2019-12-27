Братск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ определил ТОП-10 событий 2019 года в Братске. В десятку самых значимых для завода и города вошли производственные достижения, экологические проекты, культурные и научные фестивали, поддержка спорта, помощь пострадавшим от наводнения тулунчанам.

Экологическая модернизация





В 2019 году БрАЗ выполнил все планы по экологической модернизации. Запущены в эксплуатацию три газоочистных установки, установлены 248 экологических электролизеров «ЭкоСоберберг», в корпусах № 13 и 14 закончен монтаж систем автоматической подачи глинозема, установлены фильтры на газоочистках третьей производственной площадки.

БрАЗ впервые сертифицировал производство продукции для судостроения





Весной братский алюминий буквально спустили на воду. БрАЗ получил сертификат на сплавы пятой группы с добавлением циркония и скандия, которые применяются в судостроении. Теперь из алюминия, произведенного на БрАЗе, будут строить корабли.

Развитие трёх крупных социальных объектов в Братске





В 2019 году РУСАЛ направил порядка 28 миллионов рублей на продолжение реконструкции значимых для Братска социальных объектов. Увеличена протяженность лыжероллерной трассы на стадионе «Северный Артек», продолжилась реконструкция центрального стадиона «Металлург» и благоустройство базы отдыха «Простоквашино» на Курчатовском заливе.

Культурный и научный фестивали РУСАЛа





«РУСАЛ ФестивAL Театр» и «РУСАЛ ФестивAL Наука» в Братске прошли с аншлагом. В мае братчане прошли прослушивание в Школу-студию МХАТ и увидели два новых спектакля. А в октябре на нескольких дней дети и взрослые погрузились в удивительный мир химии, физики и инженерно-технических разработок.

Помощь Тулуну





По инициативе рабочего совета БрАЗа в пострадавший от наводнения Тулун неоднократно отправлялись гуманитарные грузы, в том числе с инструментами и оборудованием, необходимыми для восстановительных работ. К 1 сентября металлурги отправили юным тулунчанам более 100 комплектов канцелярии и спортивный инвентарь.

«На лыжи!»





Более тысячи горожан в марте стали участниками «Братской лыжни». Идеальное покрытие трассе обеспечил новый ратрак. Техника изготовлена по специальному заказу РУСАЛа в рамках благотворительного проекта «На лыжи!», часть деталей агрегата сделана из алюминиевых сплавов. Машину школе олимпийского резерва предоставил РУСАЛ, как и призы победителям лыжной гонки.

Ночная велоэкскурсия на завод





В августе впервые состоялась ночная велосипедная экскурсия на БрАЗ. Поклонники промышленного туризма проехали по промплощадке и впечатлились масштабами производства. Кроме того, в этом году традиционно на БрАЗе побывали депутаты Думы и представители администрации города, ветераны, студенты и школьники, в том числе в рамках акции «Неделя без турникетов».

Плоггинг

В Братске впервые состоялся экологический забег «Чистый город-счастливые лица», организованный компанией РУСАЛ. Акция – своеобразная пробежка, совмещенная со сбором мусора. Идея провести такое мероприятие родилась у студентов БрГУ на ежегодной экологической олимпиаде «Фабрика проектов». Проект стал победителем в номинации «Выбор РУСАЛа».

Спектакль о металлургах





Компания РУСАЛ в Год театра профинансировала постановку нового спектакля в Братском драматическом театре. Романтическая история о жизни братских металлургов по мотивам фильма «Весна на Заречной улице» включена в репертуар БДТ.

РУСАЛ подарил Братску новогоднее настроение





На праздничные предновогодние мероприятия в Братске компания РУСАЛ направила 5,5 миллионов рублей. На эти средства около ТКЦ «Братск-Арт» построен ледовый городок из 13 ледяных фигур, среди которых Дед Мороз, Снегурочка и символы 2019, 2020 и 2021 годов. В Парке металлургов появилась самая большая в городе ледяная горка.

По информации пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ