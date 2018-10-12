РУСАЛ приглашает братчан поучаствовать в грантовом конкурсе «Помогать просто»

Братск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчан приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе «Помогать просто». Лучшие волонтерские проекты выберут в Центре социальных программ компании РУСАЛ.

Побороться за 50 тысяч рублей – это максимальная сумма гранта – смогут инициативные группы, корпоративные волонтеры, некоммерческие организации в области образования, культуры и спорта, а также муниципальные учреждения. Об этом сообщает БСТ .

Грантовые средства могут быть израсходованы только на проекты социальной направленности. Например, помощь детям из интернатов и реабилитационных центров, инвалидам, пожилым людям.

КООРДИНАТЫ: