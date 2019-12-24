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Экономика / Бизнес
25.12.2019

РУСАЛ продолжает программу экологической модернизации предприятий в Иркутской области

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ за последние десять лет вложил более 900 миллионов долларов в природоохранные программы и добивается заметного снижения по выбросам, сбросам, объемам образования отходов и увеличению объемов их вовлечения в производство.

Об этом заявил в интервью BFM директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности компании Иван Ребрик. Представитель РУСАЛа отметил, что модернизация предприятий в Братске и в Шелехове продолжается, внедряются технологии газоочистки.

– Более того, мы абсолютно открыты общественности и организовываем специальные туры на наши заводы в рамках специальной программы «Инспекторро». Любой желающий может записаться, не только депутат местной думы, но и обычный житель города, и они этим пользуются, – напомнил Иван Ребрик.

На Иркутском алюминиевом заводе в 2019 году запустили новую газоочистную установку (СГОУ). Это собственная разработка инженеров РУСАЛа, которая способна улавливать 99,8% веществ, образующихся при производстве алюминия. В этом же году началось строительство еще двух установок, в 2020 году их запустят в опытно-промышленную эксплуатацию. До 2024 года, в соответствие с планом природоохранных мероприятий, оставшиеся три источника из шести будут модернизированы. Новые СГОУ образуют замкнутую систему с электролизерами ЭкоСодерберга, что не позволяет химическим веществам при производстве уходить в атмосферу.

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