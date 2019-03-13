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12.03.2019

РУСАЛ выступит генеральным партнёром форума «Алюминий в архитектуре и строительстве»

Москва, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Всемирно известные архитекторы примут участие в деловой программе первого Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве 2019» (AlumForum), который будет проходить со 2 по 5 апреля в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе инициатора форума – Алюминиевой Ассоциации.

Генеральным партнером события выступает компания РУСАЛ. В числе приглашенных специалистов – партнёр бюро Zaha Hadid Architects Хусам Шакуф, основатель мастерской Giencke & Company Фолькер Гинке и ассоциированный партнер бюро MVRDV Федор Брон. Мероприятие состоится в «Экспоцентре» на Красной Пресне. В ходе форума зарубежные архитекторы проведут для гостей лекции и расскажут о своих проектах.

«Хусам Шакуф расскажет об особенностях концепции «умного города» и о принципах работы по развитию территорий, принятых в бюро Zaha Hadid Architects. Федор Брон выступит с лекцией на тему: «Новая типология жилья, многофункциональность и смелые решения», – говорится в сообщении.

Вход на лекции зарубежных архитекторов – свободный для зарегистрированных посетителей. Регистрацию можно пройти на официальном сайте форума.

В рамках деловой программы форума состоятся дискуссии по вопросам реализации национальных проектов, повышения качества и функциональности инфраструктуры, экологичности и безопасности возводимых объектов.

Подробную информация о программе и условия участия можно узнать по ссылке.

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