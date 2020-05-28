Руслан Болотов: ассортимент Центрального рынка Иркутска расширится товарами местного производства

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможность привлечения арендаторов и поставщиков товаров местного производства на Центральный рынок обсудили на совещании в администрации Иркутска.

Как сообщает перс-служба мэрии, оно состоялось с участием руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, мэра Иркутска Руслана Болотова и глав муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа.

– Жители Иркутска традиционно приобретают товары на Центральном рынке. Сегодня мы можем существенно расширить ассортимент товарами местного производства наших соседей из Усть-Ордынского округа. Это свежее мясо, молочная продукция, овощи, дикоросы и другие экологически чистые продукты. В рамках социального партнерства между муниципалитетами предпринимателям будут предложены места по сниженным ценам, видовые торговые точки и еще ряд льгот. Такие условия мы готовы предложить именно производителям товаров, а не посредникам, – подчеркнул Руслан Болотов. – С коррупционными схемами выделения мест на рынке и недобросовестной конкуренцией мы ведем сейчас жесткую борьбу. Иркутяне должны приобретать лучшие продукты из первых рук, а предприниматели при этом не подвергаться «поборам».

Также во время совещания главы муниципалитетов обсудили возможность организации сезонных ярмарок по продаже сельхозпродукции в различных районах Иркутска.

Отметим, что из-за сложившейся экономической ситуации, ранее Руслан Болотов принял решение о снижении стоимости предоставления торговых мест на территории Центрального рынка и семи муниципальных ярмарок Иркутска на 50% на три месяца: апрель, май и июнь. Также был снижен тариф на услуги парковки рядом с Центральным рынком: с 62 до 20 рублей в час.