С 26 по 29 августа за поддержкой в Минэк обратились около 200 предпринимателей-жертв наводнения в Приангарье

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 26 августа по 29 августа в министерство экономического развития региона обратились около 200 предпринимателей, пострадавших от наводнения. С помощью специалистов они готовят пакеты документов для получения субсидий и других мер поддержки.

Как сообщает пресс-служба губернатора, представители институтов развития региона и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей ведут прием в межведомственном консультационном центре в Тулуне. Замминистра экономического развития региона Марина Петрова сообщила, что с 30 августа такой же консультационный центр открывается в Нижнеудинске.

В настоящее время муниципальные образования формируют заявки на получение средств субсидий, много вопросов поступает по предоставлению субсидий на оборотные средства. Сейчас совместно с Фондом развития моногородов прорабатывается вопрос по предоставлению беспроцентных займов, в том числе на приобретение оборотных средств.

Замминистра пояснила, что отработаны предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям поддержки, связанным с арендой помещений, ремонтом основных средств и оборудования. В настоящее время в постановление правительства Иркутской области, утверждающее положение о предоставлении субсидий, внесены изменения, включающие эти направления.