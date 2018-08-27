С главы предприятия в Ангарске взыскали 10 миллионов рублей неуплаченных налогов

Ангарск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд взыскал с учредителя и директора ООО «ТеплоЭнергоСервис» 10 млн рублей в качестве ущерба за неуплату налогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы установили, что предприниматель с 2013 по 2015 годы включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы не выплачивать налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций.

В отношении бизнесмена завели уголовное дело, но оно было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Это, однако, не освобождает нарушителя от обязанности возместить ущерб, говорят в прокуратуре Иркутской области.