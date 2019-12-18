С Группы «Илим» по суду взыщут 13 миллионов рублей за ущерб, причиненный животному миру

Усть-Илимск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Усть-Илимский городской суд постановил взыскать с АО «Группа «Илим» более 13 млн рублей ущерба, причиненного животному миру. Жалоба компании в Конституционный суд РФ по этому поводу отклонена.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, общество в 2016-2017 годах на основании договоров аренды лесных участков осуществило рубку лесных насаждений на площади около 30 тысяч га.

Территория, в пределах которой Группа «Илим» осуществляла заготовку древесины, является охотничьими угодьями, средой обитания животного мира.

– Несмотря на то, что вырубка леса велась законно, это не исключило причинение вреда компонентам окружающей среды. Так, лесозаготовительная деятельность неизбежно влечет миграцию зверей и птиц, снижение их численности и продуктивности популяции на соответствующей территории, – поясняют в прокуратуре.

Акционерное общество, полагая несправедливой норму закона, предписывающую необходимость оплаты вреда, причиняемого объектам животного мира при вырубках леса, обратилось в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой. Однако в определении суд указал, что затраты, которые несет лесозаготовитель в связи с проведением лесовосстановления на местах рубок, относятся к условиям получения разрешения на заготовку древесины и не освобождают от необходимости возмещения ущерба, причиненного животному миру.