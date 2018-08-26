С интернетом всё стало проще! Как оформить кредитную карту онлайн и на что следует обратить внимание?

Интернет, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С каждым днём наличный расчёт уступает всё больше места более технологичным способам оплаты товаров и услуг. Покупка продуктов с помощью смартфона уже давно стала нормой, а в некоторых регионах мира для оплаты можно использовать собственные пальцы: специальные устройства сканируют отпечатки и снимают деньги с личного счёта владельца.

В любом случае лидерство в этой области всё ещё остаётся за банковскими картами. Дебетовые и кредитные карты отличаются крайне высоким удобством использования и дополнительными возможностями, которые могут очень сильно облегчить жизнь их владельца. Наибольший интерес здесь представляют именно кредитные карты, которые позволяют оплачивать товары и услуги средствами банка.

Можно сказать, что в этом случае банк предоставляет вам уже готовый кредит, для которого совсем не требуется тратить уйму времени на сбор справок и ожидать решения самого банка. Причём в льготный период пользоваться кредитом можно бесплатно. Однако подбирать такую карту необходимо тщательно, оценивая её возможности и особенности банка, который предоставит вам такую услугу.

Легче всего будет подобрать необходимую вам карту онлайн, ведь сейчас существует огромное множество сервисов, которые могут помочь с оформлением кредитной карты. Конечно же, несмотря на облегченную систему получения карт, оценивать их возможности придётся вам самим, так что лучше всего сравнивать различные кредитные карты по заранее проработанным критериям.

Например, важно узнать максимально возможный размер кредитного лимита, который может предоставить банк. Процентная ставка и размер ежегодной комиссии за обслуживание карты также могут значительно различаться в зависимости от условий банка. Не стоит забывать о сроках льготного периода и требованиях к заёмщику. В остальном сравнивать кредитные карты можно по наличию различных бонусов, скидок и кэшбеков, которые могут вам пригодиться.

Многие интернет-порталы предоставляют удобные списки и рейтинги карт, которые могут облегчить выбор. Там же можно оставить заявку на оформление карты онлайн, что сэкономит вам немало времени и позволит получить кредитную карту в кратчайшие сроки.