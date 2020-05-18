С начала года около 850 клиентов Сбербанка из Иркутской области начали копить при помощи страхования

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области в январе-апреле 2020 года оформили около 850 новых договоров страхования по программам накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанным СК «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Программы НСЖ позволяют накопить необходимую сумму к определенному сроку на различные цели, например, на оплату высшего образования ребенка или покупку квартиры. Самая популярная программа НСЖ у клиентов Сбербанка из Иркутской области – «Билет в будущее». На нее пришлось более 45% от общего количества договоров. Еще по 25% договоров пришлось на программы «Будущий капитал» и «Семейный актив». Чаще всего договоры НСЖ в январе-апреле заключали клиенты в возрасте 36-45 лет – 35% от общего количества договоров. Традиционно этот инструмент для накоплений чаще выбирают женщины – в 58% случаев. Более 73% жителей Иркутской области, которые в январе-апреле оформили договоры, планируют накопить при помощи НСЖ от 250 до 500 тыс. рублей. Накопительное страхование жизни – это программа страхования на срок от 3 лет. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. В том числе клиенты застрахованы от впервые возникших инфекционных или вирусных заболеваний, включая коронавирус. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. – Мы видим, что финансовое поведение россиян все больше меняется в сторону накоплений. Программы НСЖ отлично справляются с задачами формирования капитала, пенсии или накоплений на образование детей. При этом клиент сам выбирает комфортную для себя сумму и периодичность взносов. В 2020 году 95% клиентов предпочитают копить при помощи страхования, откладывая на полис НСЖ небольшие суммы, но на регулярной основе. Это говорит о том, что клиент делает осознанный выбор в пользу продукта. Программы НСЖ помогают копить даже тем клиентам, которые не имеют крупных накоплений, что особенно актуально для молодежи, так как взносы на полисы могут начинаться от 2000 рублей, – комментирует исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова. В апреле у клиентов «Сбербанк страхование жизни» появилась возможность оплаты очередных взносов по договорам НСЖ в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Для выполнения операции необходимо перейти в карточку продукта в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать «Внести платеж», указав нужную карту. При желании для пополнения договора можно настроить функцию автоплатежа. СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. По состоянию на конец апреля 2020 года в компании действовало 312,6 тысячи договоров НСЖ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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