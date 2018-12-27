С начала года в Иркутской области проведено более 15 тысяч конкурсов для госзакупок

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала года в Иркутской области состоялось более 15 тысяч конкурсных процедур для государственных нужд.

В рамках работы инвестиционного совета губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в числе приоритетных обозначена задача необходимости достижения к 2020 году ключевых показателей развития конкуренции, в том числе при государственных и муниципальных закупках, сообщает пресс-служба главы региона.

С начала текущего года для государственных нужд Иркутской области конкурентными способами проведено 15 тысяч 492 закупки, по результатам которых заключено контрактов на сумму 24,6 млрд рублей. Порядка 43% процедур было объявлено для субъектов малого и среднего бизнеса. Отмечено повышение конкуренции в ходе торгов – на одну состоявшуюся процедуру закупки в среднем подавалось 4,8 заявки участников. Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев.

Глава ведомства отметил, что в тех случаях, когда на торгах присутствует конкурентная борьба, а это характерно для половины объявленных процедур, в ходе закупки происходит снижение цены контракта, что приносит бюджету существенную экономию. В этом году цифра экономии, по предварительным данным, составит порядка двух млрд рублей, подчеркнул министр.

– Нам удалось реализовать мероприятия «дорожной карты» по внедрению в Иркутской области целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», увеличить долю участия представителей малого и среднего бизнеса региона в государственных закупках. Совершенствование практики применения в регионе единых правил закупок государственных предприятий и учреждений Иркутской области позволило снизить долю неконкурентных сделок, увеличить удельный вес электронных способов закупок для нужд государственного сектора экономики.

В числе результатов работы министерства в текущем году Максим Авдеев также назвал существенное сокращение нарушений законодательства и обоснованных жалоб со стороны участников торгов на процедуры муниципальных закупок, софинансируемые из областного бюджета, что стало возможным благодаря их централизации. Также отмечено достижение высоких показателей результативности (состоявшимися признаны 98% закупок) и конкурентности (в среднем в процедуре соревнуются 15 участников) при проведении закупок работ по капитальному, текущему ремонту, реконструкции объектов капитального строительства без предъявления требования к конкретным показателям товаров, используемых при выполнении работ, основываясь на показателях, определенных проектно-сметной документацией.

По словам Максима Авдеева, результативность курируемого министерством направления деятельности признана экспертным сообществом, что подтверждается присуждением высоких баллов по итогам рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов России. Иркутская область получила высшую оценку по показателям рейтинга «Оценка информационной инфраструктуры региона», «Нормативная база региона», «Исполнение требований законодательства о закупках», «Исполнение контрактов». По показателю «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок» Иркутская область признана лидером и награждена дипломом Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».