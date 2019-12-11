Усолье-Сибирское, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С территории «Усольехимпрома» вывезли 92 тонны химвеществ первого класса опасности. Об этом пишет пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» Валентина Бороденко.

Напомним, в октябре 2019 года ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» заключила контракт на обследование 23 емкостей, расположенных на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», и частичную ликвидацию жидких химических веществ.

Подрядчиком для выполнения работ по конкурсу выбрали АО «Зеленый город» из Красноярска. В собственности предприятия имеется полигон для утилизации отходов 1-4 класса опасности. Специалисты выяснили, что в обследуемых емкостях на промплощадке «Усольехимпрома» содержится 256 тонн аварийно химически опасных веществ 1-3 классов опасности.

– Правительство Иркутской области выделило 29 миллионов 615 тысяч рублей на ликвидацию аварийно химически опасных веществ в 2019 году. На эти средства подрядчик вывез с территории «Усольехимпрома» в два раза больший объем, чем планировал изначально, а именно 92 тонны вещества первого класса опасности, – сказал Валентин Бороденко.

Таким образом, на территории промплощадки остается 164 тонны аварийно химически опасных веществ. Сейчас правительство Иркутской области в лице ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» готовит пакет документов, необходимых для дальнейшей ликвидации опасных веществ с территории «Усольехимпрома».

Следует отметить, что все потенциально опасные объекты, расположенные на промышленной площадке, имеют собственников: ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон» и других. Земельный участок, откуда частично вывезли опасные отходы от бывшей деятельности «Усольехимпрома», является собственностью Российской Федерации.

Также отметим, что губернатор региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что в бюджете Иркутской области на 2020 год заложены средства на демеркуризацию цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома», однако в федеральной казне денег на эти цели пока нет. На работы требуется около 1,2 млрд рублей, но область может только софинасировать их. Из региональной казны на эти цели должно пойти 29% от общей суммы.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурс по выбору подрядчика для ликвидации цеха ртутного электролиза на бывшем «Усольехимпроме» планируется провести в 2020 году. Напомним, в федеральном Минприроды видят два пути решения вопроса: передача земель, на которых располагается цех ртутного электролиза, в федеральную собственность, либо – в региональную собственность для последующего проведения всех необходимых работ в рамках национального проекта «Чистая страна».

Между тем, эксперты считают, что демеркуризация цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» – лишь верхушка айсберга проблем, которые оставило обанкротившееся промышленное предприятие Усолью-Сибирскому. Сейчас промплощадка УХП - настоящая «пороховая бочка», и не только для этого города. Под угрозой – Ангарск, Черемхово, Свирск и районы.