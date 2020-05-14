Садовые некоммерческие товарищества в России переведут на безналичные расчеты

Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума в окончательном чтении приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ. Принятые поправки направлены на ускорение перевода садоводческих товариществ на безналичные расчеты.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в первом чтении законопроект был принят в мае 2019 года. Законопроектом предлагается передать полномочия по открытию и закрытию банковских счетов СНТ правлениям товариществ (как постоянным действующим коллективным исполнительным органам). Данное предложение имело под собой определенную цель – помочь нашим садоводам в канун садоводческого сезона весна-лето решить вопрос открытия банковских счетов для оплаты и целевых взносов. Сегодня законодательством предусмотрена прямая обязанность по внесению членских взносов только на расчетный счет, открытый СНТ в банках.

– Отрадно, что коллеги-депутаты обратили на это внимание как раз перед началом лета. А значит, уже в этом дачном сезоне жители нашей страны и, в частности, Иркутской области смогут воспользоваться предлагаемыми возможностями. По закону, СНТ переведут на безналичные расчеты. Не будем забывать, что сейчас во всей стране продолжает оставаться непростой ситуация с пандемией коронавируса. И в этих условиях важно всесторонне оказать поддержку, – рассказал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна» Виталий Перетолчин.

Согласно законодательству, в перечень сведений, указываемых в решении об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, должны включаться сведения об открытии банковского счета или счетов. При этом председатель товарищества на ближайшем общем собрании будет обязан отчитываться об открытии или закрытии таких счетов, в том числе информировать об условиях, на которых они открыты.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.