Самые большие самосвалы в Бодайбинском районе начали работать на Вернинском ГОКе

Бодайбинский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые самосвалы Komatsu HD-1500-8 грузоподъемностью 142 тонны начали работу на Вернинском ГОКе.

Запуск и ввод техники механики совместно со специалистами завода-изготовителя осуществили раньше запланированного срока, сообщают в компании «Полюс Вернинский». Сейчас на Вернинском ГОКе работают три таких машины. Производительность этих самосвалов больше, чем у моделей, которые закупили ранее. Новые машины позволят улучшить экономические показатели за счет снижения удельного расхода топлива.

Право работать на автомобилях Komatsu HD-1500-8 получили наиболее опытные водители, способные использовать технику эффективно и безопасно. Обновление автопарка продолжится и в дальнейшем, сейчас готовится закупка еще пяти подобных самосвалов в 2020 году.