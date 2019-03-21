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Экономика / Бизнес
22.03.2019

Самые большие самосвалы в Бодайбинском районе начали работать на Вернинском ГОКе

Бодайбинский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые самосвалы Komatsu HD-1500-8 грузоподъемностью 142 тонны начали работу на Вернинском ГОКе.

Запуск и ввод техники механики совместно со специалистами завода-изготовителя осуществили раньше запланированного срока, сообщают в компании «Полюс Вернинский». Сейчас на Вернинском ГОКе работают три таких машины. Производительность этих самосвалов больше, чем у моделей, которые закупили ранее. Новые машины позволят улучшить экономические показатели за счет снижения удельного расхода топлива.

Право работать на автомобилях Komatsu HD-1500-8 получили наиболее опытные водители, способные использовать технику эффективно и безопасно. Обновление автопарка продолжится и в дальнейшем, сейчас готовится закупка еще пяти подобных самосвалов в 2020 году.

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