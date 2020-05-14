ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Иркутская область: экономика, бизнес
15.05.2020

Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса

Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В конкурсе «Золотой Z-индекс» участвовало 550 лабораторий со всей страны. Жюри высоко оценило уровень проводимых санитарной лабораторией анализов и испытаний, а также профессиональную подготовку специалистов. Итог – второе место в номинации «Водные и воздушные объекты».

Лаборатория ведет круглосуточный экологический мониторинг промышленной площадки АНХК, ее дочерних предприятий и территории, прилегающей к производственным объектам. Она имеет соответствующую аккредитацию и лицензию на право проведения испытаний.

Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса

Ежегодно специалисты санитарной лаборатории проводят отбор и анализ более 100 тысяч проб: атмосферного воздуха, почвы, вод. Природные и сточные воды контролируются в 134 точках. Контроль атмосферного воздуха осуществляется в 43 точках предприятия и города по 27 показателям.

Лаборатория оснащена современным оборудованием. Стационарные посты контроля атмосферного воздуха, спектрофотометры, газоанализаторы и другая техника позволяет решать задачи по экологическому мониторингу с высоким качеством и в короткие сроки. Также благодаря передвижной лаборатории экологического контроля атмосферного воздуха ежедневно выполняется до 30 отборов проб воздуха.

Комплексный контроль выдает точную картину состояния воздуха в любом месте. Мониторинг показывает, что превышений ПДК на протяжении последних лет нет.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Парламентарии Иркутской области предложили продать акции ОАО «Горожанин»15.05.2020
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Члены комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области рассмотрели изменения в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2020 год.
Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса15.05.2020
2020-05-15-03-15-12
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
К социальному проекту «Цена зафиксирована» присоединился еще один товаропроизводитель Приангарья15.05.2020
2020-05-15-02-37-47
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье цена зафиксирована на 10 позиций продовольственных товаров, реализуемых через фирменную сеть из 24 торговых объектов, расположенных в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Садовые некоммерческие товарищества в России переведут на безналичные расчеты15.05.2020
Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума в окончательном чтении приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ. Принятые поправки направлены на ускорение перевода садоводческих товариществ на безналичные расчеты.
В Иркутской области предложили десятикратно увеличить штрафы за лесные пожары14.05.2020
2020-05-14-09-49-18
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Около 16 млрд рублей или 44% доходов бюджета Приангарья в первом квартале 2020 года – налоги на прибыль компаний14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе – марте 2020 года составил 36 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 83%, региональные – 10%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – более 5%.
Рабочая группа по налоговым льготам при Заксобрании Приангарья надеется расширить перечень пострадавших отраслей экономики14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Расширение перечня пострадавших отраслей для предоставления налоговых льгот обсудили члены рабочей группы по областным налогам при Межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, заседание которой прошло 14 мая под председательством Натальи Дикусаровой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сбербанк поддержал посевную кампанию в Иркутской области14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка поддержал посевную кампанию в Иркутской области. Два целевых кредита, общей суммой 200 млн. рублей, были выплачены одному из крупнейших с/х товаропроизводителей региона – СХ ПАО «Белореченское». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Депутаты Госдумы Иркутской области оспорили список системообразующих предприятий14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики сформировала списки системообразующих предприятий, для которых разработан пакет мер господдержки. По данным на 30 апреля, в перечень вошла 1 151 организация из 72 отраслей экономической деятельности. У депутатов Госдумы от Иркутской области возникли вопросы по формированию данного списка, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
Иркутская область за первый квартал 2020 перечислила в бюджет РФ 109 миллиардов рублей налогов14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь - март 2020 года поступило 109 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 2 млрд рублей или на 2% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.
Сбербанк продлевает срок действия карт14.05.2020
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка.
В Иркутскую область прибыла партия масок, респираторов, бахил и защитных костюмов14.05.2020
2020-05-14-05-22-20
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  Фонд «Вольное дело» передал министерству здравоохранения Иркутской области 30 тысяч медицинских масок, 66 тысяч респираторов, 57,5 тысяч одноразовых халатов, более 20 тысяч одноразовых противочумных костюмов и 20 тысяч высоких хирургических ламинированных бахил на завязках.
Центр занятости населения: в Иркутске безработных с начала апреля стало больше на 4 тысячи14.05.2020
-4-
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска фиксирует рост уровня безработицы в областном центре. Чуть больше чем за месяц он увеличился на 1,18%, следует из данных учреждения.
Свирск предлагают включить в число моногородов Приангарья14.05.2020
2020-05-13-16-18-02
Свирск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье предложено рассмотреть возможность включения Свирска в перечень моногородов. Это даст муниципалитету право на дополнительную федеральную поддержку, сообщает пресс-служба губернатора.
«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы13.05.2020
2020-05-13-13-51-59
СФО, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предлагает сибирякам стать агентами для удаленной работы на дому. Будущие сотрудники федерального провайдера будут отвечать за организацию продаж в сегменте B2B для малого и среднего корпоративного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Всё проходит, и это пройдёт»: иркутский бизнес – об экономических кризисах разных лет13.05.2020
2020-05-13-09-26-32
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чем отличается «коронакризис» от кризисов 1998, 2008 и 2014 годов и кто «выживет» в любой ситуации – об этом представители корифеев и новой волны предпринимательской сферы Иркутской области 6 мая поговорили в рамках проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».
Сбербанк предоставил технологическую платформу желающим присоединиться к борьбе с коронавирусом13.05.2020
2020-05-13-07-44-38
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выступил с инициативой для консолидации усилий всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Сбербанк автоматически перевыпустит карты клиентов с истекшим сроком действия13.05.2020
2020-05-13-04-48-59
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период самоизоляции Сбербанк автоматически перевыпустит карты с истекшим сроком действия без визита в банк. Эта мера принята, чтобы обезопасить клиентов и избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией.
В Иркутской области начался сев овощных культур и посадка картофеля13.05.2020
2020-05-13-04-25-57
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начался сев овощных культур и посадка картофеля. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. По данным на 12 мая в трёх муниципальных образованиях региона посеяно 370 га овощей, картофель посажен на площади 1,1 тыс.
Сбербанк зарегистрировал более 100 тысяч самозанятых13.05.2020
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Уже 100 тысяч самозанятых доверили Сбербанку ведение своих рутинных операций как плательщики налога на профессиональный доход, воспользовавшись пакетом услуг «Свое дело» в Сбербанк Онлайн. Сегодня 70% самозанятых страны являются клиентами Сбербанка, то есть получают зачисления от своих клиентов на карту банка.
Эксперт – о том, как предпринимателям Приангарья без потерь проходить проверки в условиях пандемии COVID-1912.05.2020
-covid-19
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы малого и среднего бизнеса в Иркутской области при проверках надзорных органов в условиях пандемии коронавируса, рассказал 7 мая руководитель ООО ВС Консалт Алексей Черкашин на прямой трансляции проекта «Новая среда» центра «Мой бизнес Иркутск».
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде12.05.2020
Москва, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о старте акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация».
С 14 мая в Иркутской области возобновится работа бань, стомкабинетов и разрешат заниматься спортом на улице12.05.2020
-14-
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 14 мая планируется начать первый этап выхода из режима ограничений, связанных с COVID-19.
Сбербанк продолжает онлайн-встречи для бизнеса12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк опубликовал график ближайших вебинаров для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Депутаты ЗС Приангарья формируют пакет предложений по господдержке сельского хозяйства региона12.05.2020
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов совершили рабочую поездку в Иркутский район.
Комиссия по контрольной деятельности ЗС рассмотрела отчет правительства Иркутской области о работе в 2019 году12.05.2020
Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Бюджетные средства, направляемые на реализацию областных программ и национальных проектов в Иркутской области, должны осваиваться в полном объеме. На это обратили внимание члены комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области в рамках рассмотрения отчета о деятельности правительства региона по итогам 2019 года.
Байкальский банк Сбербанка расскажет о новых возможностях в страховании12.05.2020
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка продолжает серию онлайн мероприятий (вебинаров) для клиентов. В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, решение вопросов в режиме онлайн особенно актуально.
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей12.05.2020
Москва, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.
В Иркутской области в 2019 году зарегистрировали самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие11.05.2020
-2019-
Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году в Иркутской области был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие – 6,6%, в то время как зарегистрированная безработица, по данным государственной службы занятости, составляет 1% численности рабочей силы. Об этом сообщает Иркутскстат.
УФНС Приангарья: подтвердить личность заявителя при прекращении деятельности в качестве предпринимателя можно с помощью селфи10.05.2020
Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В связи с введением ограничений личного приема из-за распространения коронавируса налоговая служба предоставила возможность индивидуальным предпринимателям подавать заявление о прекращении деятельности с использованием специального сервиса на официальном сайте ФНС России без электронной подписи.
Правительство региона: Иркутская область входит в число лидеров по поддержке предпринимателей08.05.2020
2020-05-08-09-53-32
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в число лидеров по поддержке предпринимателей. Об этом было заявлено 8 мая на совещании по вопросу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.
«Сбербанк страхование» выплатила клиентам около 180 млн рублей по программе «Защита дома» с начала года08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» с начала 2020 года выплатила клиентам около 180 млн рублей по программе добровольного страхования имущества «Защита дома». Это почти треть от общего объема выплат по этой программе за весь 2019 год. Более 12 млн руб. страховщик выплатил клиентам Байкальского банка: жителям Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Якутия. Самую большую выплату – свыше 1 млн руб. получил житель Иркутской области за пострадавшую от пожара дачу.
Депутаты Заксобрания Приангарья предложили облегчить налоговое бремя для бизнеса, пострадавшего от коронакризиса08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области высказали предложения по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса на совещании, которое прошло 8 мая под председательством врио губернатора Игоря Кобзева.
Фонд развития промышленности Иркутской области разработал собственные программы развития региона08.05.2020
2020-05-08-05-36-32
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На прошедшем заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области утверждены стандарты для региональных программ фонда. Они определяют условия и порядок отбора проектов для финансирования по региональной программе «Проекты развития региона», а также технологию отбора проектов в целях возмещения части затрат за уплату процентов по региональной программе «Проекты импортозамещения региона».
В молочных сосисках СХ ПАО «Белореченское» обнаружены антибиотики08.05.2020
2020-05-08-03-56-19
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В молочных сосисках СХ ПАО «Белореченское» обнаружены антибиотики и другие вредные вещества. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)