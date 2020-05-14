Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Санитарная лаборатория Ангарской нефтехимической компании – в числе победителей всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В конкурсе «Золотой Z-индекс» участвовало 550 лабораторий со всей страны. Жюри высоко оценило уровень проводимых санитарной лабораторией анализов и испытаний, а также профессиональную подготовку специалистов. Итог – второе место в номинации «Водные и воздушные объекты».

Лаборатория ведет круглосуточный экологический мониторинг промышленной площадки АНХК, ее дочерних предприятий и территории, прилегающей к производственным объектам. Она имеет соответствующую аккредитацию и лицензию на право проведения испытаний.

Ежегодно специалисты санитарной лаборатории проводят отбор и анализ более 100 тысяч проб: атмосферного воздуха, почвы, вод. Природные и сточные воды контролируются в 134 точках. Контроль атмосферного воздуха осуществляется в 43 точках предприятия и города по 27 показателям.

Лаборатория оснащена современным оборудованием. Стационарные посты контроля атмосферного воздуха, спектрофотометры, газоанализаторы и другая техника позволяет решать задачи по экологическому мониторингу с высоким качеством и в короткие сроки. Также благодаря передвижной лаборатории экологического контроля атмосферного воздуха ежедневно выполняется до 30 отборов проб воздуха.

Комплексный контроль выдает точную картину состояния воздуха в любом месте. Мониторинг показывает, что превышений ПДК на протяжении последних лет нет.