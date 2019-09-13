Савватеевская индейка появилась в магазинах Иркутска

Иркутск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Продукцию ООО «Индейка Приангарья» теперь можно купить и в Иркутске. Предприятие открыло одну торговую точку на Центральном рынке областного центра, вторая должна появиться в скором времени на рынке «Новый», сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области.

Напомним, ООО «Индейка Приангарья» является единственным в регионе предприятием по промышленному производству индюшиного мяса. Птицу выращивают в поселке Савватеевка Ангарского района. Проект был запущен в 2018 году при поддержке Корпорации развития Иркутской области, выделившей на его реализацию 91 млн рублей.

- Мы развиваем собственную розничную сеть, чтобы взаимодействовать с покупателем без посредников, - рассказала директор ООО «Индейка Приангарья» Анна Лазорив. – Обратная связь позволяет нам контролировать качество продукции и продавать ее по доступным ценам, без лишних торговых накруток.

Индейка идет в продажу в разделанном виде, как охлажденная, так и замороженная. В ассортименте – грудка, филе грудки, голень, бедро, окорочок и крылья. Килограмм продукции стоит от 180 до 420 рублей, для оптовиков цены на 20% ниже.

Качеству продукции предприятие уделяет особое внимание, а оно напрямую зависит от условий содержания птицы и корма. На птицеферме в Савватеевке вылупившихся птенцов сперва помещают в специальные боксы, а когда они подрастают переводят в помещения для взрослых особей. Так как индейка - вольная птица, для нормального роста и развития ей нужен простор, поэтому на фабрике используется не клеточный способ содержания, а напольный. Ферма оснащена современной системой вентиляции из Дании. Автоматизированные линии кормления и поилки были закуплены в Италии. Поят индеек только водой из артезианской скважины, а корм для них готовят на птицеферме из отборной пшеницы. Также в птичий рацион обязательно входят соевое масло, рыбий жир, витамины и микроэлементы.

В следующем году предприятие намерено получить сертификат, подтверждающий экологическую безопасность производимой продукции.