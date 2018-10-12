«Саянскхимпласт» построит газоперерабатывающий комплекс для производства этилена

Иркутск, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), - «Саянскхимпласт» решил создать собственное производство этилена с мощностью 200 тысяч тонн в год с возможностью последующего расширения. Об этом 12 октября в рамках «круглого стола» комитета Государственной Думы по энергетике сообщил генеральный директор предприятия Николай Мельник.

К такому решению пришли из-за ненадежной работы поставщика, высоких цен на этилен и несправедливого ценового регулирования.

В качестве сырьевой базы выбраны жидкие и сжиженные углеводороды, имеющиеся в профиците на российском рынке, в первую очередь - газовый конденсат Ковыктинского месторождения. Это наиболее сбалансированный и оптимальный вариант углеводородного сырья.

- По этому вопросу мы плотно работаем с «Газпромом», переговоры практически завершены, согласованы объемы поставок, вопросы ценообразования, в ближайшее время подпишем соглашение о намерениях, - добавил Николай Мельник.

В перспективе возможно строительство продуктопровода от месторождения до промышленной площадки «Саянскхимпласта» для оптимизации логистики сырья. Пока рассчитывают на железнодорожный транспорт.

Развитие обеспечения «Саянскхимпласта» собственным сырьем будет проходить в несколько этапов. Для этого необходимо 370 тысяч тонн газового конденсата. Уже началось проектирование газоперерабатывающего комплекса.

Для полной реализации проекта необходимо начало промышленной эксплуатации Ковыктинского месторождения.

- Планируется, что в 2019 – 2020 годах мы завершим проект. И в 2020 – 2024 годах построим комплекс, - добавил гендиректор предприятия.

Второй этап – природный газ через технологию метанолэтина. Проект дорогостоящий, но эффективный.

- По первому этапу делаем добазовый инжиниринг, выпуск продукции – этилен, бензол, топливный газ, капитальные вложения составят порядка 800 млрд евро, - отметил Николай Мельник.