Сбербанк дарит клиентам новогодние скидки и рассказывает, каким был их персональный финансовый год

Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новогодний проект, www.sberbank.ru/2020, в котором пользователи могут получить скидки до 60% к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год. Об этом сообщает пресс-служба банка. Чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID – единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям. Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году: вклад «Новогодний бонус» по ставке до 5,25%;

вклад «Выгодный старт» по ставке до 5,85%;

кредит на любые цели со ставкой от 11,9%;

возможность стать обладателем 100 000 бонусов СПАСИБО, оплачивая покупки по картам Mastercard с помощью Apple Pay;

«Сбербанк страхование» – скидки в размере 20% по программам «Защита дома онлайн» и «Защита карт онлайн» и 15% по программе «Страхование путешественников онлайн»;

«Сбербанк Управление Активами» – индивидуальный инвестиционный счет с услугой «Возврат налогов» в подарок. Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка: онлайн-кинотеатр Okko – подписка «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль и скидка 50% на её продление на следующий месяц;

маркетплейс «Беру» – скидки до 50%;

сервис доставки из ресторанов Delivery Club – скидка 30% по промокоду на первый заказ и 10% на любой заказ;

такси «Ситимобил» – скидка 15% на 5 поездок;

медицинский сервис DocDoc – скидка на услугу «Семейный доктор», которая обойдется в 380 рублей вместо 499 (одна консультация) и в 3300 рублей вместо 4500 (годовая подписка);

сервис доставки продуктов «СберМаркет» – 299 рублей по промокоду на один заказ;

сервис по продаже билетов «Рамблер/касса» – скидка до 25% при оплате картой Сбербанка;

программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» – акция «Подарков хватит на всех». Возврат до 100% от стоимости покупки бонусами СПАСИБО и специальные предложения от партнёров. В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки до 60% на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Представлены все основные категории товаров и услуг: супермаркеты («Лента»);

одежда и обувь (LAMODA, New Balance, Timberland, DKNY, Mark O’Polo, Escada);

техника (Braun, Huawei, PHILIPS, Samsung, BLACK+DECKER, OLYMPUS, Tefal, Rowenta, Moulinex, «220 Вольт», Holodilnik.Ru);

детские товары («Дочки-сыночки», TOY.RU, «Детский мир»);

косметика (Yves Rocher, NYX, La Roche-Posay, «Ю’Бьюти», «АДАМАС», Lancome, Ansaligy, Pharmacosmetica, «Подарок», Urban Decay, Kerastase);

услуги (Busfor, Shvabe);

другое (Hoff, «Бетховен», Purina, Coral Travel, MBG Wine, L-Wine, «3-15», AllTime.Ru, Skyeng, GROHE, Madeleine, «Альпина Паблишер», «Доктор Столетов», «Самсон Фарма», «ЛитРес», «А-МЕГА», «Да, здоров!», SkyShop, «ВелоШоп», «Рольф», PEGAS Touristik, Level Travel, «Счастливый взгляд», Burger King). Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них — «Верю/не верю» — предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях. Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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