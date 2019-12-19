|Экономика / Бизнес
|20.12.2019
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Сбербанк дарит клиентам новогодние скидки и рассказывает, каким был их персональный финансовый год
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Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новогодний проект, www.sberbank.ru/2020, в котором пользователи могут получить скидки до 60% к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID – единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям.
Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году:
Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка:
В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки до 60% на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Представлены все основные категории товаров и услуг:
Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них — «Верю/не верю» — предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях.
Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание.
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