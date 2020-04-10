Сбербанк: доля безналичных платежей в России растет и превысила 53,1%

Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» продолжает серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей в России. Об этом сообщает пресс-служба банка. В первом квартале 2020 года доля товаров и услуг, оплаченных по карте, продолжила расти и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 п. п. г/г. Впервые порог 50% был преодолен в прошлом квартале и, вероятнее всего, показатели в 2020 году уже не опустятся ниже этого значения. В пяти регионах России доля безналичных платежей превысила 60% (в прошлом году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе). Лидером по-прежнему является Мурманская область, где 62,6% товаров и услуг были оплачены по карте, на втором и третьем местах находятся Республика Коми (61,8%) и Республика Карелия (61,3%). Показательно, что даже на фоне заметного роста доли безналичных покупок, отрыв регионов-лидеров от среднего показателя по стране сохраняется примерно на одном уровне уже продолжительное время.Так, доля безналичных платежей в Томской области (58%, 10-е место в рейтинге) превышает средний показатель по стране на 4,9 п. п. Таким образом, хотя рынок карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие наблюдается даже в регионах с высоким проникновением. Вместе с тем, лидером по приросту г/г оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» – Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п. г/г, что в 2,2 раза выше показателя по стране. Такой скачок позволил республике преодолеть порог 50% (по карте были оплачены 50,2% покупок). В Москве и Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста – 2,9 и 3,3 п. п. пункта соответственно. В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с региональными показателями, что отражает равномерное проникновение. Самым «безналичным» городом стал Сыктывкар (63,6%), при этом у замыкающего топ-10 Тобольска показатель ненамного ниже – 59,7%. У Москвы и Санкт-Петербурга 56,9% и 57,8% соответственно. Темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I кв. 2020 г. составили 3,4 п. п. г/г. Это свидетельствует о том, что инфраструктура для карточных платежей развивается равномерно по всей стране. Доля безналичных платежей в первом квартале продолжила расти по всем основным категориям трат, практически во всех сегментах доля безналичного оборота уже устойчиво выше 60%. В хронически «наличной» категории «магазины у дома» наблюдается резкий рывок, который может быть связан с введением карантина. Объем безналичных оплат здесь составил 46%, что на 8 п. п. выше показателей прошлого года. Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через интернет. За первую неделю апреля 2020 доля «безнала» в обороте, по оценке «Платформы ОФД», увеличилась на 8 п. п. к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у дома, как и в первом квартале, являются источником наиболее заметных изменений: уже 52% покупок в них были совершены по карте (+14 п. п. к аналогичному периоду прошлого года). Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии также значительно повлиял на величину среднего чека. По данным «Платформы ОФД», в первом квартале отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть связано со снижением курса рубля. В сегменте «Гостиницы и отели» падение на 11% г/г, что объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в общепите. Основная часть этих изменений приходится на март, но оказалась настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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