|Экономика / Бизнес
|08.05.2018
|
|
Сбербанк и Минэкономразвития прокредитуют малый и средний бизнес еще на 7 млрд рублей
|
Москва, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и министерство экономического развития РФ подписали дополнительное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% до пяти лет субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.
Как сообщает пресс-служба банка, заключенное соглашение позволит выдать до 15,5 млрд рублей до конца года. Из них 6,6 млрд уже было выдано в течение первых месяцев действия соглашения.
– Новая программа Минэкономразвития показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП. С его помощью кредитование малого и среднего бизнеса стало значительно доступнее, а значит, у малых компаний появилась больше возможностей для создания и сохранения тысяч рабочих мест в регионах, – отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram