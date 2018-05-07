ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Экономика / Бизнес
08.05.2018

Сбербанк и Минэкономразвития прокредитуют малый и средний бизнес еще на 7 млрд рублей

Москва, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и министерство экономического развития РФ подписали дополнительное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% до пяти лет субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Как сообщает пресс-служба банка, заключенное соглашение позволит выдать до 15,5 млрд рублей до конца года. Из них 6,6 млрд уже было выдано в течение первых месяцев действия соглашения.

– Новая программа Минэкономразвития показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП. С его помощью кредитование малого и среднего бизнеса стало значительно доступнее, а значит, у малых компаний появилась больше возможностей для создания и сохранения тысяч рабочих мест в регионах, – отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

СПРАВКА:

  • ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
  • Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске