|Экономика / Бизнес
|17.09.2019
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Сбербанк и «Платформа ОФД»: как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах
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Москва, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, как за период проведения 3 этапов «кассовой реформы» (переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД – к июлю 2017, 2018, 2019 гг.) в основных сегментах торговли и общественного питания изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Трёхлетний период исследования выбран в связи с тем, что «Платформа ОФД» в сентябре отметила трёхлетие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и одновременно, трёхлетие появления в России института операторов фискальных данных (ОФД).
Аналитики компаний проанализировали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков). Сравнивали данные продаж за летний период 2019 и 2017 гг. (июнь, июль, август).
Исследование показало следующие изменения среднего чека покупок и способов оплаты.
Как изменилась ситуация в способах оплаты:
Серьезному росту доли безналичных платежей способствовало как широкое распространение удобных способов оплаты (бесконтактные схемы оплаты, приложения) и развитие предложений эквайринга от банков, так и технологическое развитие розничного бизнеса, включая в том числе массовое обновление касс и сопутствующей техники в рамках трех этапов перехода бизнеса на онлайн-кассы и ОФД, особенно в малом бизнесе.
Как изменился средний чек безналичных оплат:
Таким образом, средний чек безналичной оплаты за три этапа кассовой реформы вырос в секторе быстрого питания, в магазинах у дома, в кафе и столовых. При этом в других сегментах стал ниже. Благодаря удобству карточных оплат, безналичные платежи затрагивают все больше товаров низкого ценового сегмента, что приводит и к снижению среднего чека затрат за одно посещение магазина или заведения.
Для сравнения, как изменилась ситуация по общему среднему чеку затрат (с учетом наличных и безналичных способов оплаты):
Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц:
– В российской торговле и индустрии питания сегодня происходят масштабные технологические изменения. Покупателям стало удобнее расплачиваться, предприниматели получили новые инструменты для развития бизнеса. Рост объемов безналичных платежей, зафиксированный аналитиками «Платформы ОФД» и Сбербанка, говорит об устойчивом тренде на дальнейший технологический рост отечественного бизнеса.