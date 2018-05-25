Сбербанк и Приангарье заключили соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Приангарье в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба банка, соглашение определяет основы сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Иркутской области, предусматривает оценку рисков, подготовку рекомендаций по их предотвращению, а также информационное взаимодействие. Стороны намерены содействовать развитию промышленного производства, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта, других отраслей, жилищного и инфраструктурного строительства на территории Иркутской области с целью увеличения валового регионального продукта.

Сергей Левченко намерен содействовать разработке и реализации мероприятий, в том числе в рамках государственных программ, направленных на инвестиционное развитие региона, развитие государственно-частного партнерства, поддержку предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики, улучшение качества и доступности предоставления услуг населению.

В свою очередь, Сбербанк рассматривает возможность участия в финансировании текущей и инвестиционной деятельности и комплексном банковском обслуживании государственных учреждений и государственных предприятий Иркутской области. Банк будет сотрудничать с властями региона в реализации программы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, развития системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

– Соглашение о сотрудничестве поможет реализовать значимые для экономики региона инвестиционные проекты, позволит расширить предложение финансовых услуг для сотрудников бюджетных организаций, – сказал Герман Греф.

Стороны также договорились о взаимодействии в рамках программ жилищного строительства (в том числе в области повышения доступности ипотечных кредитов), инфраструктурного развития Иркутской области и ее муниципальных образований, благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

СПРАВКА:

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