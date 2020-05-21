Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным

Москва, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Visa объявляют о совместной акции «Безналичный июнь». Условия акции просты: чтобы принять участие, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт. Акция продлится с 1 по 30 июня 2020 года включительно.

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей, которые получат на свои карты по 3000 рублей, сообщает пресс-служба банка. По итогам акции пятеро ее участников станут обладателями главного приза и получат по 1 млн рублей каждый.

– Безналичная оплата – это не только быстро и удобно, но и наиболее безопасно в текущих условиях. Для многих наших клиентов безналичный образ жизни стал привычен, и для его поддержки мы запускаем акцию «Безналичный июнь»: теперь оплата картой, смартфоном или смарт-часами не просто позволяет накопить бонусы СПАСИБО, но и дает шанс выиграть серьезные денежные суммы. Чтобы испытать свою удачу, ничего особенного делать не нужно: достаточно расплачиваться картой и не снимать наличные на протяжении месяца. Чем больше покупок совершит клиент, тем выше его шансы стать одним из победителей акции, – говорит управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.