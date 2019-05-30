Сбербанк и Яндекс.Маркет проанализировали расходы россиян в майские праздники

Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Яндекс.Маркет изучили спрос и траты россиян в майские праздники. Расходы с 1 по 9 мая, по оценке аналитиков проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), составили 693,8 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Наибольший всплеск расходов 1-9 мая 2019 года по сравнению с сопоставимым периодом апреля наблюдался в категории магазинов беспошлинной торговли – сразу +46%. Средний чек здесь превысил 3 тысячи рублей.

Еще один признак активных путешествий – россияне заметно больше пользовались платными дорогами. Величина уплаченных пошлин в начале мая возросла на 22% по сравнению с апрелем.

Данные сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет указывают, что на майских праздниках увеличился спрос на товары для дачи, мебель, автотовары; отмечено утроение запросов на семена. В преддверии 9 мая на 34% чаще искали флаги и гербы. Распродажи несезонных товаров могли способствовать тому, что второй по популярности категорией стали цепи противоскольжения. Спрос на них вырос почти в 2 раза, а цена популярных предложений в среднем уменьшилась на 27%.

Поиск дачных товаров потребители активно вели на мобильной версии сайта, отметили аналитики Яндекс.Маркета. Интерес пользователей смартфонов к этой категории вырос на 19%.

Тенденция «майских расходов» – крупные, по сравнению с прошлогодними праздниками, траты. В лидерах по приросту – республика Тыва. Жители региона тратили в среднем 2 тысячи 556 рублей в день (на 21,2% больше, чем в 2018 году.). Средние траты по стране – 2 тысячи 704 рубля в день. В Москве сумма расходов оказалось одной из самых высоких – 3 тысячи 806 рублей в день, что на 5,4% больше, чем в 2018 году.