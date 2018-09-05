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Экономика / Бизнес
06.09.2018

Сбербанк из-за санкций сделает упор на Казахстан и Белоруссию вместо Европы

Москва, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Геополитика полностью закрыла Сбербанку возможность работать на зарубежных рынках, стратегия международной экспансии будет свернута из-за санкций.

Как заявил глава банка Герман Греф в интервью Эвелине Закамской на телеканале «Россия 24», вместо этого банк будет работать с компаниями, которые развивают внутри страны экосистему, построенную на компетенциях Сбербанка.

– Конечно, если мы были ранее ориентированы на внешнюю экспансию, то сегодня геополитика полностью нам фактически эту возможность закрыла. Если нас приглашали раньше, в том числе на рынки развитых стран, то сегодня нас оттуда потихонечку начинают вытеснять, – отметил Герман Греф. – Мы остались в Европе, Белоруссии, Казахстане и Украине. Украина – это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк, сейчас будем делать еще одну попытку и будем надеяться, что на этот раз она будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Белоруссии.

Как сообщают «Вести. Экономика», 22 мая 2018 года Сбербанк из-за санкций объявил о подписании соглашения о продаже 99,85% акций своей «дочки» в Турции Denizbank за 14,609 млрд турецких лир ($3,2 млрд) дубайскому Emirates NBD.

– В этом году Denizbank на 30% опережает бизнес-план, который мы закладывали в конце прошлого год, и это очень удачное вложение. Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим, – пояснил Герман Греф.

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