Сбербанк: как найти работу в период пандемии

Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка организовал вебинар «Поиск работы в кризис: как найти работу на удаленке». О самых востребованных профессиях «домашнего офиса», курсах и особенностях онлайн-собеседований рассказала директор по маркетингу сервиса Экосистемы Сбербанка Работа.ру Ксения Курникова. Об этом сообщает пресс-служба банка. На данный момент услугами этой компании пользуются более 120 тысяч жителей и компаний Иркутской области. На ресурсе размещено около 5 тысяч вакансий, ежемесячно число тех, кто ищет работу или, наоборот, сотрудников растет. По мнению экспертов сервиса, во время режима самоизоляции можно и нужно осваивать новые профессии. Участие в вебинаре приняли не только жители Иркутской области, но и Бурятии, Читы и даже Казахстана. – Сложившаяся на рынке труда ситуация эта в течение ближайшего месяца не решится точно, неизвестно как долго продлится карантин. И даже после его окончания все равно рынок труда будет еще какое-то время в упадке. Самое верное решение, подстраховать себя и найти дополнительную возможность подработки, либо работать удаленно, – говорит директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова. В ТОП-10 самых востребованных на данный момент профессий вошли: водитель, охранник, продавец-кассир, менеджер по продажам, грузчик, продавец-консультант, курьер, комплектовщик, повар и оператор. По данным специалиста, рост числа вакансий в популярных профессиях к концу марта составил от 6% до 29% по сравнению с концом февраля. В числе специальностей, которым можно обучиться дома: интернет-маркетолог, программист, копирайтер, редактор, фитнес-тренер, диетолог, кондитер и флорист. – Это был очень полезный вебинар, никакой лишней информации, все разложено по полочкам с конкретными примерами, формат и продолжительность также отлично выбраны. Еще большой плюс в том, что все профессии, которые обсуждались на встрече почти всем доступны и в большинстве своем не требуют специальных знаний. А если они и нужны, то здесь же были приведены примеры платформ, где можно пройти курсы. Я взял для себя на заметку профессии, связанные с программированием и копирайтингом. Планирую в свободное время пройти по ним обучение, – рассказал менеджер по инновациям и краудсорсингу Управления ПСС и процессов Байкальского банка Илья Гущин. Ознакомиться с вакансиями на «удаленке» можно на специальном портале Работа.ру: https://doma.rabota.ru/ . Запись вебинара доступна по ссылке https://yadi.sk/i/F8VIvQk33HegMA . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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иркутянин на работе

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