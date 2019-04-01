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Экономика / Бизнес
02.04.2019

Сбербанк начал тиражирование новой модели обслуживания корпоративных клиентов

Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ИП и ООО) с одним учредителем в офисах банка, обслуживающих физических лиц.

Как сообщает пресс-служба банка, согласно новой сервисной модели, менеджер по продажам в отделении Сбербанка для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с помощью программных роботов, что в несколько раз ускоряет процесс. Открывая счет, менеджер сразу подбирает подходящий пакет услуг расчетно-кассового обслуживания, консультирует клиента и по его запросу оформляет дополнительные продукты и услуги:

• доступ в интернет-банк для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

• сервис «Самоинкассация»;

• бизнес-карту;

• услугу СМС-информирования к расчетному счету;

• услугу СМС-информирования к бизнес-карте.

Благодаря программе более 1300 отделений банка по всей стране, которые ранее специализировались только на обслуживании физических лиц, стали доступны для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ИП и ООО), имеющих одного учредителя (обслуживание юридических лиц, имеющих двух и более учредителей, осуществляется по прежней модели).

В результате общее количество офисов Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов превысило 2000. Например, в Республике Удмуртия банковские услуги для предпринимателей стали доступны в городах Малая Пурга и Можга, поселках Ува, Игра, Балезино и других.

– С момента запуска новой модели в отделениях Сбербанка мы наблюдаем ее высокую востребованность у предпринимателей и юридических лиц, которые получили возможность открывать счета по месту ведения бизнеса. Чтобы сделать сервис еще более доступным, банк в 2019-м планирует расширить географию новой сервисной модели, а также перечень предоставляемых продуктов и услуг для корпоративных клиентов, – говорит директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.

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