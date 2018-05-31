|Экономика / Бизнес
|01.06.2018
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Сбербанк начинает продажу брокерских услуг крупным клиентам через единую брокерскую электронную платформу
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Москва, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявил о запуске электронной брокерской платформы для финансовых институтов и корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Презентацию платформы брокерского обслуживания для институциональных клиентов (банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных компании и других профессиональных участников фондового рынка) провел накануне Брокеридж Глобальных Рынков совместно с Департаментом крупнейших клиентов Sberbank CIB. Представителям компаний рассказали о новых возможностях брокерского обслуживания в Сбербанке, а также о планах развития брокерской платформы.
В рамках единой платформы Сбербанк предоставляет своим клиентам доступ ко всем ведущим российским и международным торговым площадкам. В их числе:
Электронная платформа Cбербанка обладает полным набором сервисов, необходимых для качественного обслуживания институциональных клиентов. В том числе:
– Такого полноценного продукта по брокерским услугам наши клиенты ждали давно. Наряду со всеми возможностями брокерского сервиса клиентам важен весь комплекс услуг, включая лимиты и расчеты. Так они могут масштабировать свой бизнес и максимизировать доходность по проводимым операциям. Мы видим большой спрос на продукт со стороны институциональных клиентов, – прокомментировала старший управляющий директор – начальник управления по работе с финансовыми институтами Sberbank CIB Ольга Клячко.
В перспективе планируется расширение перечисленных опций. В частности, уже в этом году будет создан отдельный кабинет клиента брокерского обслуживания в Сбербанк Бизнес Онлайн, а в брокерской электронной платформе Сбербанка будут реализованы функции приема торговых поручений из системы Bloomberg и по протоколу FIX, будет создана гибкая система отчетности для институциональных клиентов. В рамках создания единой брокерской торговой платформы, планируется предоставлять доступ к сделкам РЕПО со Сбербанком, а также к торговле еврооблигациям через электронные каналы.
– Мы хотим создать уникальный клиентский опыт для институциональных и корпоративных инвесторов. Через нашу электронную брокерскую платформу клиент сможет торговать не только любыми инструментами на Московской бирже, но и пользоваться целом рядом внебиржевых продуктов, таких как РЕПО, торговля еврооблигациям и акциями иностранных эмитентов, – отметил вице-президент, директор департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. – Впереди – расширение возможностей и доступности этой платформы не только для российских финансовых институтов и корпоративных клиентов, но в том числе для нерезидентов, работающих с Московской биржей.
Кроме того в планах Сбербанка стоит предоставление брокерских услуг DMA для иностранных глобальных банков и хедж фондов.
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