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Экономика / Бизнес
01.06.2018

Сбербанк начинает продажу брокерских услуг крупным клиентам через единую брокерскую электронную платформу

Москва, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявил о запуске электронной брокерской платформы для финансовых институтов и корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Презентацию платформы брокерского обслуживания для институциональных клиентов (банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных компании и других профессиональных участников фондового рынка) провел накануне Брокеридж Глобальных Рынков совместно с Департаментом крупнейших клиентов Sberbank CIB. Представителям компаний рассказали о новых возможностях брокерского обслуживания в Сбербанке, а также о планах развития брокерской платформы.

В рамках единой  платформы Сбербанк предоставляет своим клиентам доступ ко всем ведущим российским и международным торговым площадкам. В их числе:

  • Фондовая секция Московской биржи - операции с российскими ценными бумагами, в том числе акциями, облигациями (муниципальными, субъектов РФ, корпоративными, федерального займа), российскими депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов, ETF;
  • Денежный рынок Московской биржи – операции репо с центральным контрагентом;
  • Срочная секция Московской биржи – операции с фьючерсами, в том числе товарными, фондовыми, валютными, с фьючерсными контрактами на акции и биржевыми опционами (на индексные и валютные фьючерсы, а также на фьючерсные контракты на акции);
  • Валютная секция Московской биржи – операции с контрактами TOD и TOM, долларами, евро и рублями;
  • Внебиржевой рынок – операции с ADR/GDR, иностранными государственными облигациями, еврооблигациями, ETF, акциями иностранных эмитентов.

Электронная платформа Cбербанка обладает полным набором сервисов, необходимых для качественного обслуживания институциональных клиентов. В том числе:

  • Мультивалютный счет – возможность хранения на брокерском счете рублей, долларов США и других валют;
  • Гибкая система клиентской отчетности – документы доступны в любых необходимых форматах
  • Премиальный сервис – «режим одного окна», выделенный клиентский менеджер, который будет решать все текущие вопросы;
  • Услуги депозитария – возможность хранения любых активов, купленных через платформу Сбербанка, включая иностранные ценные бумаги;
  • Услуги специализированного депозитария – для хранения активов управляющих компаний;
  • Торговый терминал Quik;
  • Маржинальная торговля – возможность торговли с кредитным «плечом» и коротких продаж;
  • Голосовой деск – возможность подачи голосовых поручений на покупку или продажу различных активов на российских и международных рынках.

– Такого полноценного продукта по брокерским услугам наши клиенты ждали давно. Наряду со всеми возможностями брокерского сервиса клиентам важен весь комплекс услуг, включая лимиты и расчеты. Так они могут масштабировать свой бизнес и максимизировать доходность по проводимым операциям. Мы видим большой спрос на продукт со стороны институциональных клиентов, – прокомментировала старший управляющий директор – начальник управления по работе с финансовыми институтами Sberbank CIB Ольга Клячко.

В перспективе планируется расширение перечисленных опций. В частности, уже в этом году будет создан отдельный кабинет клиента брокерского обслуживания в Сбербанк Бизнес Онлайн, а в брокерской электронной платформе Сбербанка будут реализованы функции приема торговых поручений из системы Bloomberg и  по протоколу FIX, будет создана гибкая система отчетности для институциональных клиентов. В рамках создания единой брокерской торговой платформы, планируется предоставлять доступ к сделкам РЕПО со Сбербанком, а также к торговле еврооблигациям через электронные каналы.

– Мы хотим создать уникальный клиентский опыт для институциональных и корпоративных инвесторов. Через нашу электронную брокерскую платформу клиент сможет торговать не только любыми инструментами на Московской бирже, но и пользоваться целом рядом внебиржевых продуктов, таких как РЕПО, торговля еврооблигациям и акциями иностранных эмитентов, – отметил вице-президент, директор департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. – Впереди – расширение возможностей и доступности этой платформы не только для российских финансовых институтов и корпоративных клиентов, но в том числе для нерезидентов, работающих с Московской биржей.

Кроме того в планах Сбербанка стоит предоставление брокерских услуг DMA для иностранных глобальных  банков и хедж фондов.

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