Сбербанк – о реструктуризации кредитов в условиях пандемии коронавируса

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк рассказал жителям регионов о порядке оформления кредитов с помощью дистанционных сервисов, видах кредитования в настоящее время, а также о возможности реструктуризации займов, выданных ранее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Спикерами тематического вебинара, проведенного 19 мая, стали руководители Иркутского отделения Байкальского банка ПАО Сбербанк Алексей Колчин и Кристина Михалевская. Участники вебинара – жители Иркутской области, республик Якутия и Бурятия, Забайкальского края – активно задавали вопросы и оперативно получали ответы.

– Дистанционные сервисы Сбербанка в период пандемии стали особенно востребованы у наших клиентов. Скорость принятия решения, удобство, а теперь еще и гарантия безопасности для здоровья – вот то, чем привлекают людей онлайн-сервисы в нынешних условиях. Например, потребительский кредит в нашем банке, на сумму до 5 миллионов рублей, с процентной ставкой от 12,9% можно оформить не выходя из дома, решение по онлайн-заявке принимается за две минуты минимум. Приложение в мобильном телефоне сделает и расчет платежей, и примет заявку, и сообщит о перечислении средств на счет клиента,– рассказала Кристина Михалевская.

Онлайн-сервисы банка позволяют сегодня дистанционно получить автокредит, кредитную карту, в том числе цифровую, оформить заявку на ипотеку, получить отчет о личной кредитной истории. Во всех случаях посещение офисов банка не обязательно.

В блоке кредитных продуктов приложения Сбербанк Онлайн недавно появилась новая позиция – «рефинансирование кредитов», которая позволяет заемщикам дистанционно объединять ранее оформленные кредиты и экономить на платежах. Такое предложение позволяет жителям регионов, клиентам банка, объединять как кредиты Сбербанка, так и кредиты других банков. На вебинаре был представлен полный обзор ипотечных программ банка и актуальная информация о порядке их оформления. Отдельная часть презентации была посвящена порядку оформления реструктуризации кредитов для клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с ухудшением экономического фона, вызванного пандемией коронавируса.

– Обращения клиентов с просьбами о получении кредитных каникул или реструктуризации займов, в связи с пандемией COVID-2019, сегодня поступают в Сбербанк. Например, в нашем отделении, обслуживающем регион Приангарья, на данный момент зарегистрировано 4644 подобных заявки, 90% из них банк одобрил. Для тех, кто потерял работу или чьи доходы существенно снизились, реструктуризация – это реальный инструмент поддержки. Это шанс поправить ситуацию в сложный период и – шанс пройти его достойно с сохранением конструктивных отношений с банком, – отметил Алексей Колчин.

В Байкальском банке Сбербанка сейчас ведется прием заявок от граждан на «кредитные каникулы» по госпрограмме и на реструктуризацию займов по собственным программам банка. Онлайн-заявку на отсрочку платежей или изменение процентной ставки ранее полученного кредита граждане, попавшие в тяжелые жизненные условия, могут также оформить по телефону: 8-800-200-82-200.

Байкальский банк Сбербанка в период введенного в регионах режима самоизоляции активно проводит онлайн-информирование жителей и бизнес-сообщества о мерах поддержки, реализуемых банком в условиях пандемии коронавируса. На данный момент проведено 19 открытых тематических вебинаров, восемь из них были посвящены вопросам поддержки населения.