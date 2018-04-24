Сбербанк обновил линейку пакетов услуг для малого бизнеса

Москва, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса. Каждый клиент малого бизнеса сможет выбрать для себя подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно, сообщает пресс-служба банка. Пакет услуг «Легкий старт» создан специально для предпринимателей, которые начинают свое дело, и организаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, – например, предприятиям розничной торговли. Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей. Данный пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Большие возможности» идеален для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету. – Нам важно предоставлять клиентам удобные и выгодные услуги, которые максимально соответствуют их ожиданиям. Новая линейка разработана на основе анализа поведенческой модели более 1,8 млн представителей малого бизнеса – клиентов Сбербанка. Разрабатывая обновленную линейку, мы пересмотрели ценовой подход, чтобы сделать обслуживание малого бизнеса и начинающих предпринимателей максимально доступным. Всегда бесплатным является обслуживание пакета услуг «Легкий старт». В большей части российских городов вы можете подключить пакет «Удачный сезон» по цене до 490 рублей, а пакет «Хорошая выручка» будет стоить не более 990 рублей. Пакет «Большие возможности» обойдется дороже, но благодаря ему предприниматели и компании смогут сэкономить на РКО в два раза по сравнению со стандартными тарифами, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. Узнать подробнее о новых пакетах услуг Сбербанка и уточнить их стоимость для каждого региона можно на сайте . СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО «Сбербанк» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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