Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату под 2%

Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк одобрил более 1000 заявок от клиентов по государственной программе кредитования на заработную плату под 2%. Денежные средства начнут поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы 1 июня, сообщает пресс-служба Сбербанка. – 11 мая Сбербанк объявил о присоединении к новой государственной программе поддержки бизнеса – кредитование предприятий на выплаты зарплат под 2%. Эта программа вызвала огромный интерес у наших клиентов. И это неудивительно, ведь у новой программы есть ряд преимуществ: воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов – от микробизнеса до крупнейших компаний. Кроме того, при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты. Мы не стали дожидаться начала действия программы, и уже начали принимать и рассматривать заявки от наших клиентов. На сегодня нами одобрено уже более 1000 заявок на 1,8 млрд рублей, а всего по этой программе к нам поступило более 14 000 заявок на кредитование на 28 млрд рублей, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита – до 1 апреля 2021. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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