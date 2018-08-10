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Экономика / Бизнес
10.08.2018

Сбербанк открыл обновленный офис в Усть-Куте

Усть-Кут, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый современный офис Сбербанка открылся на этой неделе в Усть-Куте. Подразделение, предназначенное для обслуживания как частных клиентов, так и юридических лиц, расположилось в помещении ранее действовавшего филиала банка по улице Кирова, 21А.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, сам офис кардинально изменился – новые интерьеры, удобная навигация, комфортная зона ожидания, оборудована система электронной очереди. Для удобства клиентов в зале по обслуживанию физических лиц работает 24 операционных окна.

В обновленном банковском офисе можно открыть вклад, оформить карту или кредит, получить другие услуги. Снять наличные с карты, провести платежи и переводы клиенты могут самостоятельно в зоне самообслуживания, оборудованной семью современными устройствами. Кроме того, в филиале можно воспользоваться интернет-киоском с доступом к системе интернет-банка Сбербанк Онлайн.

– В нашем офисе можно получить весь перечень банковских услуг. Ежедневно у нас обслуживаются более 600 клиентов, мы надеемся, что они по достоинству оценят комфорт и удобство нового современного формата обслуживания, – рассказывает руководитель этого офиса Сбербанка Лидия Макаренко.

Напомним, что на территории Усть-Кута работает также офис Сбербанка по  ул.Речников, 42.

КООРДИНАТЫ:

  • Режим работы подразделения по ул. Кирова, 21А: понедельник-пятница – с 9.00 до 18.30, суббота – с 10.00 до 15.00, воскресенье – выходной день. Зона самообслуживания доступна клиентам банка в режиме 24/7.

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