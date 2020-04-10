Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт

Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк, на фоне режима самоизоляции, отмечает рост спроса на дистанционные сервисы. Одним из них является возможность дистанционно активировать дебетовую карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, которая позволяет начать совершать платежи и покупки до получения «пластика».

Так, в начале апреля текущего года среднесуточное количество активаций дебетовых карт в мобильном приложении увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом марта, отмечают в пресс-службе банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям. После активации карты с ее помощью можно совершать любые операции: пополнять ее, переводить средства на другие счета, оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в интернете, расплачиваться в торговых точках бесконтактно смартфоном или умными часами (через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay).

Для новых дебетовых карт онлайн-активация доступна на следующий день после заказа, а для перевыпущенных – на следующий день после истечения срока текущей карты (например, если действие карты заканчивается в апреле, пункт «Активировать карту» появится 1 мая).

– Рост активаций карт до получения пластика логичен, ведь этот сервис очень удобен, прост в использовании и актуален как никогда. Всего пара кликов в Сбербанк Онлайн – и карта полностью готова к использованию, причем для этого не надо выходить из дома или дожидаться курьера, что особенно важно в сложившейся ситуации, – говорит управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.