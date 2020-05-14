Сбербанк поддержал посевную кампанию в Иркутской области

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка поддержал посевную кампанию в Иркутской области. Два целевых кредита, общей суммой 200 млн. рублей, были выплачены одному из крупнейших с/х товаропроизводителей региона – СХ ПАО «Белореченское». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ежегодно, в рамках постановления правительства РФ № 1528 «о льготном финансировании сельхоз-товаропроизводителей», для проведения весенне-полевых работ в текущем сезоне агропредприятие получает целевое кредитование Сбербанка, весной 2020 года объем финансирования традиционной кредитной сделки был увеличен в 2 раза.

– Объем кредитования на проведение посевных работ стал возможен благодаря расширению лимитов льготного финансирования, определенного федеральной программой. И мы рады, что этим дополнительным кредитным ресурсом воспользовались именно «белореченцы» – агрохолдинг давний и надежный партнер Байкальского банка, предприятие держит высокую планку качества своей продукции, несет немалую социальную нагрузку по обеспечению стратегических запасов продовольствия нашего региона и для Сбербанка это важно и ценно, – отметила управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

– Вовремя, без задержек, в полной готовности к большому объему работ, начать посевную – это сейчас для нашего предприятия задача «номер один». У нас большие планы на этот год - «Белореченское» участвует в социальном проекте «Цена зафиксирована». Этой акцией мы до 1 августа заморозили цены на 12 видов своей продукции. Делаем это для того, чтобы поддержать населения в период возможного снижения доходов. И сейчас, весной, крайне важно заложить правильную базу под будущий урожай. Кредиты Сбербанка в данном случае – своевременный и удобный инструмент. Займы оформлены вовремя, в нужный момент и на самые актуальные производственные нужды, – сказал генеральный директор СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко.

Весенние полевые работы на земельных угодьях СХ ПАО «Белореченское» ведутся в настоящее время по всем запланированным направлениям: зерновые посеяны на площади 18 552 га (50% планируемой площади), горох – 525 га. Также идет посев овощных культур: под лук отведено 150 га, морковь – 35 га, свекла – 25 га, картофель – 373 га. На общей площади с/х угодий – 65 000 га в 2020 г. планируется засеять 59 000 га ярового сева. Хозяйство полностью обеспечено собственными элитными семенами, дополнительно приобретено 150 тонн семян зерновых культур и 40 тонн картофеля.