Сбербанк подвел банковские итоги года в России

Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды 2019 года. Произошло существенное замедление всех банковских рынков. Это будет заметно сдерживать дальнейшее восстановление банковской системы. Темпы роста основных банковских рынков замедлились до однозначных величин в диапазоне 3–5%, что ведет к заметному усилению конкуренции и снижению привлекательности банковского бизнеса. Фактически у банковской системы осталось не так много привлекательных и растущих сегментов бизнеса, что во многом предопределило внимание банков к кредитованию физлиц, которое также замедлилось с 22% до 18%, но оставалось последним прибыльным и растущим сегментом банковского бизнеса. По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд. С точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России. Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования. ЦБ уже ввел довольно много мер, в России сейчас ограничивается: кредитование в валюте, в том числе экспортеров;

все виды потребительского кредитования;

ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%. Заявлены планы и новых ограничений. Это лидерство не обязательно является позитивным фактом. Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%. Благодаря высокому профициту бюджеты всех уровней стали крупнейшим кредитором банковской системы, что начинает влиять на ставки и конкуренцию и снижает рост кредитования. В части замедления темпов роста ресурсной базы большую роль сыграл рекордный профицит бюджета. За 10 месяцев 2019 года депозиты бюджета в банках увеличились на 2,5 трлн рублей. За этот же период вклады граждан выросли всего на 923 млрд рублей, а средства юрлиц (кроме средств бюджетов) даже сократились на 758 млрд рублей. Прирост средств клиентов составил всего 165 млрд рублей – почти в 20 раз меньше, чем рост объемов госфинансирования. Из-за краткосрочного характера размещения и высокой стоимости депозиты бюджетов не подходят для финансирования кредитного портфеля, поэтому рост доли бюджета в пассивах банковской системы сдерживает и рост кредитной активности. В части валютных операций тоже все непросто: темпы падения кредитов в валюте сильно опередили темпы девалютизации вкладов. Ужесточение регулирования Банка России, выразившееся в увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и сочетании с ростом взносов в АСВ и увеличением до 8% взносов в ФОР по средствам в валюте, привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования. Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей. При этом вкладчики не спешат перекладываться в рубли: сближение валютных и рублевых ставок даже стимулирует валютные сбережения, которые опять начали расти. При этом избыток валюты банки могут разместить в основном на счетах в иностранных банках под минимальные проценты. Тем не менее банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте. Потребительское кредитование оказалось в фокусе внимания регуляторов и СМИ в контексте обсуждения возможного «пузыря» на рынке. По данным аналитиков, Россия, похоже, близка к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска «взрыва пузыря» на рынке. Мягкая посадка – наиболее вероятный сценарий, особенно учитывая низкие риски безработицы ввиду демографической ситуации. Дефолтность банков оказалась минимальной за последние 5 лет, но выше уровня 2013 года. В 2019 году «всего» у 6% банков были отозваны лицензии либо они были санированы с участием ЦБ. Это самый низкий показатель за 5 лет: в 2014-2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом. Говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее. Взносы в АСВ превысили выплаты, АСВ начало гасить долги перед ЦБ. Благодаря снижению дефолтности банков АСВ впервые с 2012 года собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам и смогло вернуть ЦБ более 200 млрд рублей задолженности по кредиту на выплаты вкладчикам, остаток в размере 629 млрд планируется вернуть до 2023 года. Оценочная стоимость активов, ликвидируемых АСВ банков, лицензия которых была отозвана с 2014 года, составляет 1,2 трлн рублей. За счет этого источника АСВ может погасить весь долг, но препятствием является длительность процедур ликвидации. Тем не менее уже в значительной степени сложились предпосылки для снижения взносов в АСВ. Безналичный оборот по итогам четвертого квартала 2019 года превысит 50% расходов граждан. К позитивным тенденциям 2019 года можно отнести продолжение роста доли безналичных расчетов, которая, по нашим ожиданиям, по итогам IV кв. перешагнет отметку в 50%. За девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, 48,6% расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом. По оценкам Сбербанка, в третьем квартале 2019 года в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%, хотя еще год назад таких регионов было всего четыре. Появляются ранние признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. По сравнению с третьим кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8 п.п., что, по нашим данным, стало минимумом за почти три года. При этом в России, по оценке аналитиков «СберДанных», более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные; но на них приходится лишь 9% от совокупных расходов граждан. Кибербезопасность стала важнейшим приоритетом для банков, при этом главным трендом стал расцвет социальной инженерии и «опросов», породивший рост спроса мошенников на персональные данные клиентов банков. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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