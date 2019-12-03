Сбербанк показал двукратный рост мезонинных сделок

Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Сбербанк закрыл и одобрил мезонинных сделок на сумму более 80 млрд рублей, с учетом связанных кредитов общий объём сделок превысил 300 млрд рублей. Количество мезонинных сделок более чем в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. До 2019 года базу роста мезонинного портфеля банка составляли сделки с крупнейшими клиентами. В этом году Сбербанк расширил клиентское и географическое покрытие и стал активно предлагать мезонинное финансирование сегментам крупного и среднего бизнеса, при этом более 60% мезонинных сделок в 2019 году реализовано с клиентами в регионах. Масштабирование бизнес-модели потребовало упрощения инвестиционных продуктов, снижения минимального размера сделок, а также систематизации и сокращения сроков принятия решений в пять раз. В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон 214-ФЗ на рынок был выведен Проектный бридж – новый коробочный продукт в сфере жилой недвижимости, который пользуется популярностью у клиентов – каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с этим продуктом. Объем закрытых и одобренных сделок с Проектным бриджем составил 13 млрд руб., с учетом связанных кредитов – более 70 млрд руб. Продукт позволяет снизить долю собственных средств на начальных этапах реализации проектов, рекапитализировать понесенные затраты акционеров, финансировать приобретение новых площадок, а также предоставить дополнительные средства на разработку и получение проектной документации. В планах Сбербанка – устойчивый рост инвестиционного бизнеса во всех сегментах и географиях присутствия банка. Индивидуальные сложноструктурированные сделки будут и в дальнейшем составлять существенную долю в портфеле, одновременно Сбербанк планирует выстраивать инвестиционную ИТ-инфраструктуру, которая поможет масштабировать бизнес-модель через развитие коробочных и алгоритмических решений, повысить доступность инвестиционных продуктов через дальнейшее снижение размера сделок и сокращение сроков их реализации. Также в планах банка расширение продуктового предложения до акционерных продуктов с целью предоставления клиентам полной линейки инвестиционных решений, развитие международного бизнеса и участие в инфраструктурных проектах любого масштаба. Оскар Рацин, вице-президент, директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка: «Инвестиционные продукты банка, в том числе мезонинное финансирование, востребованы на всех этапах жизненного цикла компаний. Мы стремимся максимально покрыть потребности клиентов в финансировании, предлагая им частичное замещение акционерного капитала и стратегическое партнерство. При этом особое внимание мы уделяем не только качеству наших инвестиционных продуктов, но и доступности и скорости их предоставления, делая процесс получения финансирования максимально быстрым, простым и удобным для клиентов». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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