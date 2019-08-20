Сбербанк поможет оценить кандидатов при найме на работу

Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк, расширяя комплекс услуг для корпоративных клиентов, разработал новый сервис «Проверка сотрудника». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Он предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу. Проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и т. д.

Предпринимателям предоставляются сведения о действительности паспорта или временного удостоверения кандидатов, о наличии у них проблем с законом, штрафов, задолженностей – самый широкий спектр данных, позволяющих объективно оценить перспективы возможных деловых отношений. Анализируются данные из проверенных и официальных источников, а также поведение человека в социальных сетях.

Проверка производится только с согласия кандидата. Сервис включает три типа проверок: базовая, комплексная и проверка водителя. В зависимости от выбранного типа проверки набор параметров варьируется от 13 до 21. Клиент сам принимает решение о выборе наиболее оптимальной. Базовая проверка включает 13 параметров и обойдется заказчику в 490 рублей, а максимально полная, комплексная проверка, будет стоить 990 рублей. Срок выполнения заказа – около 10 минут.

Алексей Шашкин, управляющий директор, дивизион «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

– Мы перспективно оцениваем интерес к нашей новой услуге, так как не у всех представителей малого бизнеса есть подобные возможности оценки персонала. Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте Сбербанка . Проект реализован совместно с ООО «Партнерская среда».